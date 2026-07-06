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புழல் சிறையில் ரவுடியை கொல்ல 1 கோடி பேரம்: முறியடித்த காவல்துறை
சென்னை புழல் மத்திய சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பிரபல ரவுடி வெள்ளைக்காளியை சிறைக்குள்ளேயே படுகொலை செய்ய ரூ. 1 கோடிக்கு பேரம் பேசப்பட்டு, சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்ட திடுக்கிடும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. சிறைத்துறை மற்றும் காவல்துறையினரின் அதிரடி ரகசிய நடவடிக்கையால் இந்த மிகப்பெரிய கொலைச் சதி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி காளிமுத்து (என்ற) வெள்ளைக்காளி (35), கஞ்சா கடத்தல் வழக்கில் 10 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை பெற்று கடந்த 2024 முதல் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இவருக்கும், தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி 'லாலி' மணிகண்டனுக்கும் இடையே ஏற்கனவே கடுமையான முன்பகை இருந்து வந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், புழல் சிறைக்குள்ளேயே வெள்ளைக்காளியை தீர்த்துக்கட்ட லாலி மணிகண்டன் முடிவு செய்துள்ளார். இதற்காக வெளியில் உள்ள ஒரு முக்கிய புள்ளி மூலம் ரூ. 1 கோடிக்கு பேரம் பேசப்பட்டு, கொலையை முடிப்பதற்காக ரூ. 25 லட்சம் முன்பணமாக கைமாறியுள்ளதாக சிறைத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பொதுவாக ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சிறையில் உயர் அதிகாரிகளின் கண்காணிப்பு குறைவாக இருக்கும் என்பதால், அன்றைய தினமே கொலையை அரங்கேற்ற லாலி மணிகண்டன் திட்டமிட்டுள்ளார். சிறையிலுள்ள தெற்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த ரகுமான், அஜய் மற்றும் சீவலபெரியான் ஆகிய 3 தண்டனை கைதிகளைத் தன்வசப்படுத்தி, சிறையின் ஒதுக்குப்புறமான ஒரு பகுதியில் வைத்து வெள்ளைக்காளியைத் தாக்க லாலி மணிகண்டன் 'ஸ்கெட்ச்' போட்டுள்ளார்.
இந்த பயங்கர சதித்திட்டம் குறித்து காவல்துறை மற்றும் சிறைத்துறை உயர் அதிகாரிகளுக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக உஷாரான சிறை அதிகாரிகள், ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வெள்ளைக்காளி தாக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே, சதித்திட்டத்தில் ஈடுபட்ட லாலி மணிகண்டன் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 3 பேரையும் சுற்றி வளைத்துப் பிடித்தனர்.
அவர்கள் நான்கு பேரையும் தனித்தனி அறைகளில் அடைத்து அதிகாரிகள் தீவிர விசாரணை நடத்தியதில்,ரூ. 1 கோடி பேரம் பேசப்பட்டு வெள்ளைக்காளியைக் கொல்லத் திட்டம் தீட்டியதை அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டனர். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காகவும், சிறைக்குள் மேலும் வன்முறை வெடிக்காமல் தடுக்கவும் சதித்திட்டம் தீட்டிய 4 கைதிகளும் உடனடியாக வெவ்வேறு மாவட்ட சிறைகளுக்கு அதிரடியாக மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்:
ரகுமான், அஜய் மற்றும் சீவலபெரியான் – கடலூர் மத்திய சிறைச்சாலைக்கு அதிரடியாக மாற்றப்பட்டனர். கடந்த ஜனவரி மாதம் ரவுடி வெள்ளைக்காளியை நீதிமன்ற விசாரணைக்காக அழைத்துச் சென்றுவிட்டு மீண்டும் புழல் சிறைக்குக் கொண்டு வரும் வழியில், பெரம்பலூர் அருகே திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வைத்து ஒரு கும்பல் நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசி இவரைக் கொல்ல முயன்றது குறிப்பிடத்தக்கது. அப்போது தப்பிய வெள்ளைக்காளி, தற்போது சிறைக்குள்ளும் நூலிழையில் உயிர் தப்பியுள்ளார்.
இச்சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து புழல் சிறை வளாகத்தில் பாதுகாப்பு பலமடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், சிறைத்துறை அதிகாரிகள் இதுகுறித்து மேல் விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
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