புதன், 6 மே 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Webdunia
Last Updated : புதன், 6 மே 2026 (14:34 IST)

உள்ளாட்சி, பாராளுமன்ற தேர்தலில் தவெகவுடன் கூட்டணி.. ராகுல் சம்மதத்துடன் வெளியான காங்கிரஸ்அறிக்கை..!

rahul vijay
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் மாநில அரசியலில் ஒரு பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வந்துள்ளன. இத்தேர்தலில் தி.மு.க தோல்வியை தழுவிய நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. எனினும், தனிப்பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான 118 இடங்களை எட்ட இன்னும் 11 இடங்கள் தேவைப்பட்டதால், த.வெ.க காங்கிரஸின் ஆதரவை நாடியது.
 
இந்நிலையில், த.வெ.க ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் கட்சி நிபந்தனையுடன் கூடிய அதிகாரப்பூர்வ ஆதரவை அறிவித்துள்ளது. காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மதச்சார்பற்ற மற்றும் முற்போக்கு அரசியலை பாதுகாக்கும் பொருட்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
வகுப்புவாத சக்திகளைத் தூர விலக்கி வைப்பது என்ற முக்கிய நிபந்தனையுடன், தந்தை பெரியார் மற்றும் அம்பேத்கரின் லட்சியங்களைப் பின்பற்றி காமராஜர் ஆட்சியை மீண்டும் கொண்டுவர இக்கூட்டணி பாடுபடும் என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த ஆதரவு வெறும் ஆட்சி அமைப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், வரும் காலங்களில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சித் தேர்தல்கள் மற்றும் மக்களவைத் தேர்தல்களிலும் தொடரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ராகுல் காந்தி மற்றும் விஜய் ஆகியோரின் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கூட்டணி, தமிழக இளைஞர்களின் கனவுகளை நிறைவேற்றும் எனத் தொண்டர்கள் மத்தியில் பலத்த எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்த விஜய்!.. இந்தியா கூட்டணியில் நுழையும் தவெக!..

காங்கிரஸுடன் கை கோர்த்த விஜய்!.. இந்தியா கூட்டணியில் நுழையும் தவெக!..நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு 108 தொகுதிகளில் வெற்றி கிடைத்தது.

பாஜகவை முந்தி காய்நகர்த்திய காங்கிரஸ்!.. விஜயுடன் கைகோர்த்த ராகுல்!..

பாஜகவை முந்தி காய்நகர்த்திய காங்கிரஸ்!.. விஜயுடன் கைகோர்த்த ராகுல்!..2026 சட்டமன்ற தேர்தல் தொடர்பான வேலைகள் துவங்கிய போதே விஜய்க்கு மக்களிடமும், இளைஞர்களிடமும் இருக்கும் ஆதரவை பார்த்துவிட்டு தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கவே ராகுல் காந்தி ஆசைப்பட்டார் .

முதல்வரானதும் விஜய் போடும் முதல் கையெழுத்து!.. இது செம அப்டேட்!..

முதல்வரானதும் விஜய் போடும் முதல் கையெழுத்து!.. இது செம அப்டேட்!..தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, அதிமுக போன்ற 60 வருடங்களுக்கு மேல் அனுபவம் கொண்ட திராவிட கட்சிகளை பின்னுக்கு தள்ளி கட்சி துவங்கிய இரண்டே வருடங்களான தவெக முதலிடத்தை பிடித்திருக்கிறது.

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!

காங்கிரஸ் எங்கள் முதுகில் குத்திவிட்டது.. விரைவில் வருந்தும்: திமுக கடும் கொந்தளிப்பு..!தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு பிறகு, காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக வெற்றி கழகத்திற்கு ஆதரவளிக்க முன்வந்திருப்பது திமுகவினரிடையே கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்துப் பேசிய திமுக செய்தி தொடர்பாளர் சரவணன் அண்ணாதுரை, காங்கிரஸின் இந்த செயல் "முதுகில் குத்தும் வேலை" என்று கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!

தேர்தலுக்கு மட்டுமே திமுகவுடன் கூட்டணி.. தேர்தல் முடிந்தவுடன் கூட்டணியும் முடிந்துவிட்டது: மாணிக்கம் தாகூர்...!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி அரசியல் களம் பரபரப்பாக இருக்கும் நிலையில், திமுகவுடனான கூட்டணி சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான கூட்டணி மட்டுமே என்று காங்கிரஸ் எம்பி மாணிக்கம் தாகூர் அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com