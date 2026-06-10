  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Official Clarification: Tamil Nadu Quarry Association Denies Rumors of Construction Material Price Hike
Written By
Last Updated : Wednesday, 10 June 2026 (08:48 IST)

கட்டுமான பொருட்கள் விலை உயரவில்லை.. ஜல்லி, மணல் என்ன விலை? சங்கம் அளித்துள்ள விளக்க அறிக்கை...!

கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை
Publish: Wed, 10 Jun 2026 (08:46 IST) Updated: Wed, 10 Jun 2026 (08:48 IST)
google-news
தமிழ்நாட்டில் ஜல்லி , எம்-சாண்ட் மற்றும் பி-சாண்ட் போன்ற கனிமவள பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளதாக ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வரும் செய்திகள் முற்றிலும் தவறானவை என்று தமிழ்நாடு கல் குவாரி, கிரஷர் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் விளக்கம் அளித்துள்ளது. 
 
இத்தகைய ஆதாரமற்ற வதந்திகளை பொதுமக்கள் மற்றும் கட்டுமான துறையினர் நம்ப வேண்டாம் என்று சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
 
அரசு நிர்ணயித்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ விலைப் பட்டியல் பின்வருமாறு:
 
ஜல்லி – ரூ. 4,000
 
எம்-சாண்ட் – ரூ. 5,000
 
பி-சாண்ட் – ரூ. 6,000
 
சங்கத்தின் தலைவர் கே. சின்னசாமி வெளியிட்டுள்ள இந்த அறிக்கையில், தங்களது சங்க உறுப்பினர்கள் அனைவரும் தமிழக அரசு நிர்ணயித்துள்ள இந்த விலையை விட குறைவான விலைக்கே கட்டுமான பொருட்களை விற்பனை செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
எனவே, கனிமவளப் பொருட்களின் விலை உயர்வு குறித்த உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களைப் பரப்புவதை தவிர்த்து, சங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே பொதுமக்கள் நம்ப வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
கோவை மாவட்டத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்படும் இச்சங்கம், வாடிக்கையாளர்களின் நலன் கருதி இந்த முக்கிய விளக்கத்தை இன்று பொதுவெளியில் பகிர்ந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஈஸியா தப்பிவிட முடியாது!.. எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டா இருக்கும்!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி!..

ஈஸியா தப்பிவிட முடியாது!.. எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டா இருக்கும்!.. முதல்வர் விஜய் அதிரடி!..தமிழகத்தில் பல வருடங்களாகவே பெண்கள் மீதான வன்முறைகள், பாலியல் வன்கொடுமைகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. சிறுமி முதல் மூதாட்டிகள் வரை பலரும் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.

நான் பார்த்த அதே விஜய்!.. முதல்வரை சந்தித்த சினேகா!.. வைரல் போட்டோஸ்

நான் பார்த்த அதே விஜய்!.. முதல்வரை சந்தித்த சினேகா!.. வைரல் போட்டோஸ்நடிகராக இருந்த விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவராக மாறி அரசியல் கட்சியை துவங்கி நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று தற்போது தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் மாறியிருக்கிறார்.

ரிசல்ட்டுக்கு பின் டிவியை உடைச்சிட்டு உதயநிதி அழுதார்!... சவுக்கு சங்கர் பேட்டி!..

ரிசல்ட்டுக்கு பின் டிவியை உடைச்சிட்டு உதயநிதி அழுதார்!... சவுக்கு சங்கர் பேட்டி!..சவுக்கு மீடியா நிறுவனர் மற்றும் ஊடகவியலாளர் சவுக்கு சங்கர் இந்த செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘ மே 4ம் தேதி மாலை தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியானவுடன் உதயநிதி ஸ்டாலின் டிவியை உடைத்து விட்டு தனது அம்மாவிடம் போய் ‘விஜயையெல்லாம் நான் எப்படி முதல்வராக பார்ப்பது?’ என்று ஒப்பாரி வைத்தார்.

தவெக ஆட்சி.. ஆனா திமுக சிஸ்டம்!.. விஜய் முன்னால் இருக்கும் சவால்!...

தவெக ஆட்சி.. ஆனா திமுக சிஸ்டம்!.. விஜய் முன்னால் இருக்கும் சவால்!...தமிழகத்தில் தற்போது தவெக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. 60 வருடங்களுக்குப் பின் திராவிட கட்சிகள் இல்லாத ஒரு புதிய கட்சி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறது.

பிஎஸ்சி கணிதம் எடுக்க ஆளே இல்லை.. வேதியியல் பாடத்திற்கு குவியும் மாணவர்கள்...

பிஎஸ்சி கணிதம் எடுக்க ஆளே இல்லை.. வேதியியல் பாடத்திற்கு குவியும் மாணவர்கள்...தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டு பிஎஸ்சி வேதியியல் படிப்பில் சேர மாணவர்கள் மத்தியில் வரலாறு காணாத அளவில் அதிக வரவேற்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.