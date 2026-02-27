வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Modified: வெள்ளி, 27 பிப்ரவரி 2026 (09:46 IST)

உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் ஓபிஎஸ்!.. எந்த தொகுதி தெரியுமா?..

ops
அதிமுக முன்னாள் பொதுச் செயலாளர் மற்றும் தமிழக முன்னாள் முதல்வருமான மறைந்த ஜெயலலிதாவின் நம்பிக்கை பெற்றவர் ஓ. பன்னீர்செல்வம்.. அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது மூன்று முறை முதல்வராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர். 25 வருடங்களுக்கு மேல்  சட்டமன்ற வேட்பாளராக வெற்றி பெற்றவர்.

ஆனால் ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்குப் பின் இவரின் அரசியலில் நிலைத்தன்மை இல்லாமல் போனது.. எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு இவருக்கும் மோதல் ஏற்பட்டு, பின் இருவரும் இணைந்து, அதன்பின் பன்னீர்செல்வத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி கட்சியிலிருந்து நீக்கினார்..

அதிமுகவில் மீண்டும் சேர ஓபிஎஸ் எடுத்த முயற்சிகள் பலிக்கவில்லை. எனவே கடந்த இரண்டு தேர்தல்களிலும் சுயேட்சையாக  போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் ஓபிஎஸ். 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் நெருங்கும் நிலையில் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி இடம் பெற்றிருக்கும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எப்படியாவது இணைந்து விட வேண்டுமென பல முயற்சிகளை எடுத்தார் பன்னீர்செல்வம். ஆனால் அது நடக்கவில்லை..

இந்நிலையில்தான், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக தன்னை திமுகவில் இணைத்துக்கொண்டார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். தற்போது அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினை சாதனை அவர் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அவரோடு அவரின் மகன் ரவீந்திரன் எம்.பி மற்றும் அதிமுக எம்எல்ஏ ஐயப்பன் ஆகிய இரண்டு பேரும் திமுகவில் இணைந்துவிட்டனர்.

விரைவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் ஐயப்பன் இருவருமே தங்களின் எம்எல்ஏ பதவிகளை ராஜினாமா செய்யவிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம், வருகின்ற சட்டமன்றத் தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் திருவாடனை அல்லது போடி மெட்டு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் போட்டியிடுவார் என தெரிகிறது..

தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில்.. இனி மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் மட்டுமே நிற்கும்..!

தாம்பரம் - கடற்கரை மின்சார ரயில்.. இனி மாம்பலம், கிண்டி மற்றும் எழும்பூர் மட்டுமே நிற்கும்..!சென்னை புறநகர் ரயில் பயணிகளின் வசதிக்காக, தாம்பரம் மற்றும் சென்னை கடற்கரை இடையே இன்று முதல் அதாவது பிப்ரவரி 27 முதல் கூடுதலாக 20 விரைவு மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?

இன்று அண்ணா அறிவாலயம் செல்லும் ஓபிஎஸ்.. ஸ்டாலின் முன்னிலையில் திமுகவில் இணைகிறாரா?தமிழக அரசியலில் இன்று ஒரு முக்கிய நகர்வாக, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் செல்லவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அடுத்த தவெக மீட்டிங் இங்கதான்!. தேதி குறிச்ச விஜய்.. பக்கா பிளான்!...

அடுத்த தவெக மீட்டிங் இங்கதான்!. தேதி குறிச்ச விஜய்.. பக்கா பிளான்!...நடிகர் விஜய் அரசியல் கட்சி துவங்கி 2 வருடங்களாகிவிட்ட நிலையில் தவெக முதன்முதலாக சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது.

அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்போது? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்!

அதிமுகவுடன் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை எப்போது? பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தகவல்!தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பை தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ளார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 1-ஆம் தேதி மதுரைக்கு வருகை தரவுள்ளார். அவரது வருகைக்கு பின்னரே கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை முறைப்படி தொடங்கும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?

தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் மீண்டும் தாய் கழகத்திற்கே திரும்பத் தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com