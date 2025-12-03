புதன், 3 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 3 டிசம்பர் 2025 (08:16 IST)

திடீரென டெல்லி சென்ற ஓபிஎஸ்.. பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பா? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செல்கிறாரா?

திடீரென டெல்லி சென்ற ஓபிஎஸ்.. பாஜக தலைவர்கள் சந்திப்பா? தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செல்கிறாரா?
அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் திடீரென டெல்லி சென்றுள்ளது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் புதிய கட்சி தொடங்குவதற்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் கட்சியை பதிவு செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுவதுதான் இந்த பரபரப்புக்கு முக்கிய காரணம்.
 
தனது ஆதரவாளர்களை கொண்ட அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்பு குழுவை ஒரு கட்சியாக பதிவு செய்யவே ஓ.பி.எஸ் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு செல்ல உள்ளார் என்று சற்றுமுன் வெளியான தகவல் கூறுகிறது. அவர் கொச்சியிலிருந்து டெல்லிக்கு சென்றுள்ளார்.
 
டெல்லி சென்றுள்ள ஓ. பன்னீர்செல்வம், இன்று அங்குள்ள பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேச வாய்ப்பிருப்பதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. தேசிய தலைமைடன் அவர் அரசியல் நகர்வுகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
பாஜக நிர்வாகிகளை சந்தித்த பின்னர், அவர் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு சென்று, தனது அதிமுக தொண்டர்கள் உரிமை மீட்புக் குழுவை அதிகாரப்பூர்வமாக அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்வார் என்றும் கூறப்படுகிறது. 
 
ஓ.பி.எஸ் புதிய கட்சியை தனித்து ஆரம்பித்து, அதன் பிறகு அவர் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கூட்டணி வைக்கலாம் என்று கூறப்படுவது அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது
 
Edited by Siva

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!

இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக ஏற்கிறதா இந்தியா? பாகிஸ்தான் ஊடகம் பரப்பிய தகவல்..!பாகிஸ்தானின் பிரச்சார சமூக ஊடக கணக்குகள், பாகிஸ்தானின் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானை அரசியல் கைதியாக இந்தியா ஏற்றுக்கொள்ள ஒரு ரகசிய வெளியுறவு அமைச்சக திட்டம் இருப்பதாக பரப்பிய கூற்றை இந்தியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது.

திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபம் சர்ச்சை: தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு!

திருப்பரங்குன்றம் மலை தீபம் சர்ச்சை: தர்கா அருகே தீபம் ஏற்றும் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு!முருகக்கடவுளின் ஆறுபடை வீடுகளில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படும் நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் மலை மீதுள்ள தீபத் தூணில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்து சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...

விஜயின் ரோட் ஷோவுக்கு புதுச்சேரி காவல்துறை அனுமதி மறுப்பு!...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மக்களை சந்திப்பதற்காக கரூருக்கு சென்றிருந்தபோது அவரை காண 10 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோ கூடிவிட்டதில் அங்கே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர்.

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!

20 நிமிடங்களில் முறிந்த திருமணம்: மணமகள் மறுத்ததால் ஊர் பஞ்சாயத்தில் விவாகரத்து!உத்தரப் பிரதேசத்தின் தியோரியா மாவட்டத்தில், மணமகன் வீட்டை அடைந்த 20 நிமிடங்களில் ஒரு திருமணம் முறிந்துபோனது.

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!

பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடும் சோனியா காந்தி.. தமிழில் அடித்த போஸ்டரால் பரபரப்பு..!கேரள உள்ளாட்சி தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மூணாறு பஞ்சாயத்தில் பா.ஜ.க. போட்டியிடும் வேட்பாளர் பெயர் சோனியா காந்தி என்பது, உள்ளூர் அரசியலில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com