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திராவிட கட்சிகளின் மறைமுக ஆதரவால் போட்டியிடுகிறாரா சீமான்.. இனி எப்படி திராவிடத்திற்கு மாற்று என பேசுவார்?
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட போவது தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
காலியாக உள்ள 6 தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் ஏதேனும் ஒன்றில் சீமான் போட்டியிட வேண்டும் என்பது நாம் தமிழர் கட்சியினரின் விருப்பமாகவும், பிற கட்சியினரின் விருப்பமாகவும் இருப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பான ஆலோசனையில் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி உகந்ததாக இருக்குமென்று முடிவு செய்து அவர் அங்கு போட்டியிடவிருக்கிறார். மற்ற 5 தொகுதிகளிலும் நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர்கள் களம் இறக்கப்படுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், அரசியல் களத்தில் இம்முடிவு பெரும் விவாதங்களை ஏற்படுத்தியுள்ளது. "திராவிடத்திற்கு மாற்று நாங்கள்தான்" என்று இத்தனை ஆண்டுகள் முன்வைத்த முழக்கங்கள் மற்றும் கொள்கைகளைத் தாண்டி, தற்போது திராவிடக் கட்சிகளின் மறைமுகத் துணையுடன் அல்லது அரசியல் வியூகங்களின் உதவியுடன் சட்டமன்றம் செல்ல அவர் நினைக்கிறாரோ என்ற விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
இது மட்டும் நடந்தால், நாம் தமிழர் கட்சியின் அடிப்படைத் தத்துவமும், இத்தனை காலக் கொள்கைகளும் காணாமல் போகும் என்று அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
Edited by Siva
கனிமொழி எம்பி திறந்து வைத்து பேருந்து நிலையத்தை ஆய்வு செய்த அமைச்சர்.. பொதுமக்கள் கோரிக்கையும் ஏற்பு...
திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி அவர்கள் நேற்று திறந்து வைத்த புதிய பேருந்து நிலையத்தில், தற்போதைய அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் இன்று திடீரென நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார். இந்த ஆய்வின் போது நேற்று திறப்பு விழாவின் போது கனிமொழியிடம், "இந்த நிறுத்தத்தில் பேருந்துகள் எதுவும் முறையாக நிற்பதில்லை" என்று புகார் கூறிய அந்த பெண்ணை அமைச்சர் ஸ்ரீநாத் நேரில் அழைத்து அன்போடு பேசினார்.