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ஆபிசில் கேக் கட்டிங் ரத்து!.. ஆனா திரிஷா கூட எப்படி?!. முதல்வரை விமர்சிக்கும் திமுக!..
தமிழ் சினிமாவில் 30 வருடங்களுக்கு மேல் நடித்து பல ரசிகர்களை பெற்றவர் விஜய். அவரின் பிறந்தநாளான ஜூன் 22ஆம் அன்று அவரின் ரசிகர்களால் பல வருடங்களாகவே கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த நாளில் விஜய் மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் மக்கள் நல உதவி திட்டங்களை செய்வது வழக்கம்.
தற்போது விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில், அவரின் பிறந்தநாள் ஜூன் 22ம் தேதியான நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் மக்கள் நல உதவி திட்டங்கள், ரத்ததானம் போன்ற விஷயங்கள் செய்யப்பட்டது.
மேலும், நேற்று முதல்வர் பிறந்த நாளையடுத்து ஒரு சிறப்பான கேக் உருவாக்கப்பட்டு தலைமைச் செயலகத்தில் அவர் வெட்டுவதற்கு அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். ஆனால் சமீபத்தில் திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிந்து 7 பேர் மரணமடைந்த நிலையில் தனது பிறந்தநாள் விழாவை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்து விட்டதாக செய்திகள் வெளியானது..
இந்நிலையில்தான் விஜயுடன் நெருக்கமாக இருக்கும் நடிகை திரிஷா விஜயின் பிறந்தநாள் கொண்டாடிய புகைப்படத்தை தனது சமூகவலை தினங்களில் பதிவிட்டிருக்கிறார். இதையடுத்து ‘தலைமைச் செயலகத்தில் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தை ரத்து செய்த முதல்வர் திரிஷாவுடன் மட்டும் எப்படி கொண்டாடினார்?’ என நாம் தமிழர் கட்சி மற்றும் திமுகவினர் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள்.
தற்போது விஜய் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகிவிட்ட நிலையில், அவரின் பிறந்தநாள் ஜூன் 22ம் தேதியான நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. இதையடுத்து, தமிழகத்தின் எல்லா மாவட்டங்களிலும் மக்கள் நல உதவி திட்டங்கள், ரத்ததானம் போன்ற விஷயங்கள் செய்யப்பட்டது.
மேலும், நேற்று முதல்வர் பிறந்த நாளையடுத்து ஒரு சிறப்பான கேக் உருவாக்கப்பட்டு தலைமைச் செயலகத்தில் அவர் வெட்டுவதற்கு அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். ஆனால் சமீபத்தில் திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிந்து 7 பேர் மரணமடைந்த நிலையில் தனது பிறந்தநாள் விழாவை முதல்வர் விஜய் ரத்து செய்து விட்டதாக செய்திகள் வெளியானது..
ஆபிசில் கேக் கட்டிங் ரத்து!.. ஆனா திரிஷா கூட எப்படி?!. முதல்வரை விமர்சிக்கும் திமுக!..
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தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முத்திரை பதிக்கும் வகையில், தமிழக வெற்றி கழக தலைவரும் தற்போதைய முதலமைச்சருமான விஜய் அவர்கள், தனது தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது அவர் அறிவித்திருந்த "தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்" நடப்பு ஆண்டிலேயே முறைப்படி செயல்பாட்டுக்கு வருகிறது.