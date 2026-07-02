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3 மாதத்தில் தவெக அரசு கவிழ்ந்துவிடும் என ஸ்டாலின் சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இப்போது புரிகிறது: பெ சண்முகம்
தமிழகத்தில் தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினரிடம் பேரம் பேசப்பட்ட விவகாரம் பெரும் அரசியல் புயலைக் கிளப்பியுள்ள நிலையில், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம் திமுகவை மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாக ஐபிடிஎஸ் கருத்து கணிப்பு அமைப்பை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்த சதியின் பின்னணியில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோர் இருப்பதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பெ.சண்முகம், ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்லாமல் இருப்பதை திமுகவால் சகித்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார். எப்படியாவது இந்த ஆட்சியை கவிழ்த்துவிட்டு, தாங்கள் மீண்டும் அரியணையில் அமர வேண்டும் என்ற நோக்கில் தான் திமுக இத்தகைய குறுக்குவழிகளில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளதாக அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
மேலும், "சில நாட்களுக்கு முன்பாக முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விரைவில் தேர்தல் வரும், மாற்றம் வரும் என்று பேசியதன் நிஜமான பின்னணி என்னவென்று இப்போதுதான் வெட்டவெளிச்சமாக தெரிகிறது" என்று சண்முகம் சாடினார். சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தாமாக முன்வந்து கட்சி மாறுவது தமிழ்நாட்டில் சகஜமான ஒன்றுதான் என்றாலும், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் பணம் கொடுத்து ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியை விலை பேசும் இந்த அசிங்கமான அரசியல் கலாச்சாரத்தை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அவர் திட்டவட்டமாக கூறினார்.
Edited by Siva
3 மாநிலத்திற்கு இடைத்தேர்தல் தேதி அறிவிப்பு.. தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் அறிவிப்பு இல்லை.. ஏன்?
இந்தியாவில் பிகார், மத்திய பிரதேசம் மற்றும் குஜராத் ஆகிய மாநிலங்களில் காலியாகவுள்ள மூன்று சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு ஜூலை 30 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் ஜூலை 6 இல் தொடங்கி, ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படவுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் காலியாகவுள்ள 7 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு இந்த அறிவிப்பில் இடைத்தேர்தல் தேதிகள் வெளியிடப்படவில்லை.
3 மாதத்தில் தவெக அரசு கவிழ்ந்துவிடும் என ஸ்டாலின் சொன்னதுக்கு அர்த்தம் இப்போது புரிகிறது: பெ சண்முகம்
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டத்தில் புதிய அம்சம்.. 75 சதவீத பணத்தை எடுக்கலாம்...
மத்திய அரசு சமூக பாதுகாப்புச் சட்டம், 2020-ன் கீழ், பழைய 1952 திட்டத்திற்கு மாற்றாக புதிய 'ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி திட்டம், 2026'-ஐ தற்போது அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இப்புதிய விதிகளின்படி, பிஎஃப் உறுப்பினர்கள் தங்களின் தகுதியான மொத்த தொகையில் 75 சதவீத பணத்தை முக்கிய தேவைகளுக்காக பகுதிப் பணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
சட்டவிரோதமாக ஜனநாயகனை பார்த்த 1.20 கோடி பேர்!.. அதிர்ச்சி தகவல்..
காலியான தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த கூடாது: தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிமுக புகார்..
தமிழ்நாட்டில் அதிமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் அடுத்தடுத்து தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, ஆளும் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்து வருவது பெரும் அரசியல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இவ்வாறு எம்.எல்.ஏ-க்கள் விலகியதால் காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு, தற்போதைக்கு இடைத்தேர்தல் எதையும் நடத்த கூடாது என்று அதிமுக சார்பில் தேர்தல் ஆணையத்திடம் அதிகாரப்பூர்வமாக மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.