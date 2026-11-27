தூணில் தீபம் ஏற்றுவது ஆட்சியரின் பணி அல்ல.. உச்ச நீதிமன்றத்தில் மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர்
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாத விவகாரம் தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு மனுக்கள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரவிந்த் குமார் மற்றும் விபுல் பஞ்சோலி அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவை நிறைவேற்றுவது மாவட்ட ஆட்சியரின் பொறுப்பு என்றும், உத்தரவை நிறைவேற்றாதது அரசமைப்புச் சீர்குலைவை ஏற்படுத்தாதா என்றும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
இதற்குப் பதிலளித்த மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தரப்பு வழக்கறிஞர், கோயில் விவகாரங்களில் அனைத்தையும் நிர்வாக ரீதியாக மட்டும் செயல்படுத்த முடியாது என வாதிட்டார். தூணில் தீபம் ஏற்றுவது ஆட்சியரின் பணி அல்ல என்றும், சபரிமலை வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு நிறைவேற்றப்பட்டதா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், உத்தரவைச் செயல்படுத்துவது தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட கூட்டங்களின் விவரங்கள் பிரமாணப் பத்திரமாகத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், சட்டம்-ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாமல் ஆயிரக்கணக்கானோர் சுவாமி தரிசனம் செய்ததாகவும் ஆட்சியர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதேபோல், சட்டம்-ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பதில் காவல்துறை மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்பட்டதாக மதுரை காவல்துறை ஆணையர் தரப்பிலும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. தமிழகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு சட்டம்-ஒழுங்கு மற்றும் நிர்வாக நடைமுறைகளைச் சீராகப் பராமரிப்பதில் தொடர்ந்து கவனம் செலுத்தி வருகிறது.