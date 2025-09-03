புதன், 3 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (11:48 IST)

போலீஸார் மீது தாக்குதல் நடத்திய வடக்கு தொழிலாளர்கள்! - காட்டுப்பள்ளியில் கைது நடவடிக்கை!

Kattupalli protest

நேற்று வடமாநில தொழிலாளி பலியானது குறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சக தொழிலாளர்கள் போலீஸ் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மீஞ்சூர் அருகே உள்ள காட்டுப்பள்ளி பகுதியில் கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் அதில் ஏராளமான வெளிமாநில தொழிலாளர்கள் வேலை செய்து வருகின்றனர். அவ்வாறாக உத்தரபிரதேசத்தில் இருந்து வந்து அங்கு வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த அமரேஷ் பிரசாத் என்ற இளைஞர் குடியிருப்பில் உள்ள மாடிக்கு சென்றபோது கால் தவறி விழுந்து பலியானார்.

 

இந்த சம்பவம் குறித்து போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர். இந்நிலையில் உயிரிழந்த இளைஞரின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு கேட்டு நேற்று 2 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான வடமாநில தொழிலாளர்கள் திடீரென போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களை கட்டுப்படுத்த வந்த போலீஸாரையும் கற்களை வீசி தாக்கியுள்ளனர். இதில் செங்குன்றம் துணை கமிஷனர் உள்பட பல போலீஸார் காயமடைந்துள்ளனர். பின்னர் போலீஸார் தடியடி நடத்தி அவர்களை கலைத்தனர்.

 

மேலும் போலீஸார் மீது கற்களை வீசி வன்முறையில் ஈடுபட்ட வடமாநில தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழகத்திற்கு திடீரென வடமாநில தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தியதும், காவல்துறையினரை தாக்கியதும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K

90 சதவீத பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு? எந்தெந்த பொருட்கள்? - இன்று ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம்!

90 சதவீத பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பு? எந்தெந்த பொருட்கள்? - இன்று ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம்!மத்திய அரசின் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் இன்றும், நாளையும் நடைபெறும் நிலையில் பல்வேறு பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரி குறைக்கப்பட உள்ளதாகவும், ஜிஎஸ்டி வரி அடுக்கும் மாற்றப்பட உள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

இன்று ஒரே நாளில் 640 ரூபாய் உயர்வு.. ஒரு கிராம் ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது தங்கம்..!

இன்று ஒரே நாளில் 640 ரூபாய் உயர்வு.. ஒரு கிராம் ரூ.10,000ஐ நெருங்குகிறது தங்கம்..!சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை மீண்டும் ஒரு புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. ஒரே நாளில் ஒரு சவரனுக்கு ₹640 அதிகரித்து, ஒரு சவரன் தங்கம் ₹78,440க்கும், ஒரு கிராம் ₹9,805க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இந்த விலை உயர்வு பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கழுதையை காணவில்லை என்று யாராவது கவலைப்படுகிறார்களா? தெருநாய் பிரச்சனை குறித்து கமல்ஹாசன்..!

கழுதையை காணவில்லை என்று யாராவது கவலைப்படுகிறார்களா? தெருநாய் பிரச்சனை குறித்து கமல்ஹாசன்..!சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் ஒரு தலைப்புகளில் தெரு நாய்கள் தொல்லையும் ஒன்று. இது குறித்து பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்து வரும் நிலையில், நடிகர் மற்றும் மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் எம்.பி., இந்த விவகாரம் குறித்து பதிலளித்துள்ளார். தெரு நாய்கள் பிரச்சனைக்கான தீர்வு மிகவும் எளிது என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

எக்ஸ் தளத்தில் அதிகம் பேசப்பட்ட 10 இந்தியர்கள்.. முதலிடம் மோடி.. 3வது இடம் விஜய்..!

எக்ஸ் தளத்தில் அதிகம் பேசப்பட்ட 10 இந்தியர்கள்.. முதலிடம் மோடி.. 3வது இடம் விஜய்..!சமூக வலைத்தளங்களில் ஒன்றான எக்ஸ் தளத்தில், ஆகஸ்ட் 2025-ல் அதிகம் பேசப்பட்ட இந்திய பிரபலங்கள் குறித்த ஒரு பட்டியல் வெளியாகி உள்ளது. அரசியல் தலைவர்கள், சினிமா நட்சத்திரங்கள், விளையாட்டு வீரர்கள் என பல துறைகளில் இருந்து 10 பிரபலங்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பிடித்துள்ளனர்.

நீட் தேர்வில் ஜீரோ, மைனஸ் மதிப்பெண் எடுத்தவர்களுக்கு சீட் ஒதுக்கீடு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!

நீட் தேர்வில் ஜீரோ, மைனஸ் மதிப்பெண் எடுத்தவர்களுக்கு சீட் ஒதுக்கீடு.. அதிர்ச்சி தகவல்..!நீட் முதுகலை தேர்வில் ஜீரோ அல்லது மைனஸ் மதிப்பெண் பெற்ற 27 பேருக்கு மருத்துவ இடம் ஒதுக்கப்பட்டதாக வெளியான தகவல் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com