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  4. Northeast Monsoon Begins in Chennai Today: What to Expect Over the Next Two Weeks
Written By SIVA SIVA

இன்று தமிழ்நாட்டில் மழை காலம்.. குடையுடன் வெளியே செல்லுங்கள்: பிரதீப் ஜான்

rain
Written By: SIVA
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (12:49 IST)
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சென்னையில் இன்று முதல் வடகிழக்கு பருவமழையின் முதல்கட்ட மழைப்பொழிவு தொடங்கவுள்ளதாகத் தமிழ்நாடு அரசின் எல்-நினோ வல்லுநர் குழு உறுப்பினர் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். 
 
சென்னை மற்றும் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அடுத்த இரண்டு வாரங்களுக்கு விட்டுவிட்டு மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை நிலவரங்கள் கணிக்கப்பட்டுள்ளன.
 
இந்த பருவமழை காலத்தில் நாள் முழுவதும் தொடர்ந்து மழை பெய்யாது என்றும், அவ்வப்போது திடீர் மழைப்பொழிவும் சிறிது இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் மழையும் பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இடத்திற்கு இடம் மழையின் அளவு மாறுபடும் என்பதால், பொதுமக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லும் போது குடை அல்லது ரெயின்கோட்டை உடன் எடுத்துச் செல்லுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். 
 
இந்த ஆண்டுக்கான பருவமழை தமிழகத்திற்கு மிகவும் அவசியமானது என்பதால், அதனை மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்க வேண்டும் என வல்லுநர்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர்.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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