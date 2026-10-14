இன்று பகலில் பெய்த மழை வெறும் டிரைலர் தான்.. இனிமேல் தான் மெயின் பிக்சர்.. தமிழ்நாடு வெதர்மேன்
சென்னையிலும் அதன் சுற்றியுள்ள புறநகர்ப் பகுதிகளிலும் கடும் வெயில் நிலவி வந்த நிலையில், திடீரென வடகிழக்குப் பருவமழை பெய்யத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த மழை குறித்து தனியார் வானிலை ஆய்வாளரும் எல்-நினோ வல்லுநர் குழு உறுப்பினருமான பிரதீப் ஜான் முக்கியமான தகவல்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
சென்னையிலிருந்து தூத்துக்குடி வரை பரவலாக மேகக் கூட்டங்கள் காணப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ள அவர், மழை பெயவதும், பின்னர் வெயில் அடிப்பதும், மீண்டும் திடீரென மழை பெய்வதுமான சூழல் மாறி மாறி நிலவும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். குறிப்பாக, இரவு மற்றும் அதிகாலை நேரங்களில் மழையின் தீவிரம் சற்று அதிகமாக இருக்கும் என்றும், இது வடகிழக்குப் பருவமழையின் இயல்பான அம்சம் என்றும் விளக்கியுள்ளார்.
மேலும், இந்த மழையானது கடலோர மாவட்டங்களில் மட்டுமல்லாமல், தமிழகத்தின் உள்மாவட்டங்களிலும் பரவலாகப் பெய்யக்கூடும். தற்போது பருவமழைதான் தொடங்கியுள்ளது என்பதால் பொதுமக்கள் எப்போதும் குடைகளைத் தயாராக வைத்துக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.