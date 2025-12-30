செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : செவ்வாய், 30 டிசம்பர் 2025 (13:17 IST)

தமிழ்நாடே வேண்டாம்!. ஊருக்கு போறேன்!.. சிறுவர்கள் தாக்கிய வடமாநில வாலிபர் கதறல்!...

siraj
சென்னையில் இருந்து திருத்தணி செல்லும் புறநகர் ரயிலில் வடமாநில வாலிபர் சுராஜை நான்கு சிறுவர்கள் கத்தியால் வெட்டி வீடியோ எடுத்த சம்பவம் தமிழகத்தை உலுக்கியிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா பழக்கம் அதிகரித்து வருவதுதான் இதற்கு முக்கிய காரணம் என பலரும் திமுக அரசை குற்றம் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இதன் பின்னணி என்னவெனில், மத்திய பிரதேசத்தை சேர்ந்த சிராஜை அந்த சிறுவர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி அந்த சிறுவர்கள் ரீல்ஸ் வீடியோ எடுத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு சிராஜ் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் ரயிலிலில் இருந்து அவரை கீழே இறக்கி ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்திற்கு இழுத்துச் சென்று அங்கே அவரை முகம், தலை உள்ளிட்ட பல இடங்களிலும் வெட்டி அதையும் வீடியோவாக பதிவு செய்துள்ளனர்.
siraj

தற்போது அந்த வாலிபர் சென்னை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரால் பேசக் கூட முடியவில்லை. அந்த சிறுவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை வேண்டுமென சமூகவலைத்தளங்க்களில் பலரும் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அதோடு கஞ்சா பழக்கத்தை தமிழக அரசு கட்டுப்படுத்த தவறிவிட்டதாக பலரும் புகார் சொல்லி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில் மருத்துவமனையில் பலத்த காயத்துடன் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிராஜ் ‘நான் தமிழ்நாட்டில் இருக்க விரும்பவில்லை.. சொந்த ஊருக்கே சென்று அங்கே சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்கிறேன். என்னை டிஸ்சார்ஜ் செய்யுங்கள்’ என மருத்துவர்களிடம் எழுத்துப்பூர்வமாக கோரிக்கை வைத்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது.

கோயம்பேடு - சென்னை விமான நிலையம் மெட்ரோ திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?

கோயம்பேடு - சென்னை விமான நிலையம் மெட்ரோ திடீர் நிறுத்தம்.. என்ன காரணம்?சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து கோயம்பேடு வழியாக விமான நிலையத்திற்கு இயக்கப்படும் நேரடி மெட்ரோ ரயில் சேவை, தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

டீசலில் தண்ணீர் கலந்து மோசடி!. காருக்கு 3 லட்சம் செலவு செய்த மாகாபா..

டீசலில் தண்ணீர் கலந்து மோசடி!. காருக்கு 3 லட்சம் செலவு செய்த மாகாபா..ரேடியோ ஜாக்கியாக பணிபுரிந்து அதன்பின் தொலைக்காட்சி தொகுப்பாளராக மாறி ரசிகர்களிடம் பிரபலமானவர் மா.கா.பா ஆனந்த்.

ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.5 கோடி சம்பளம்.. OpenAI அறிவித்த வேலை வாய்ப்பு என்ன தெரியுமா?

ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.5 கோடி சம்பளம்.. OpenAI அறிவித்த வேலை வாய்ப்பு என்ன தெரியுமா?செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் அபரிமிதமான வளர்ச்சியால் ஏற்படக்கூடிய பேராபத்துகளை முன்கூட்டியே கணித்துத் தடுக்க, OpenAI நிறுவனம் ஒரு புதிய உயர் பதவியை அறிவித்துள்ளது. 'Head of Preparedness' என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த பதவிக்கு ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ.4.94 கோடி அடிப்படை சம்பளமாக வழங்கப்படவுள்ளது. இது தவிர நிறுவனத்தின் பங்குகளும் கூடுதல் சலுகையாக வழங்கப்படும்.

காங்கிரஸில் ராகுல் அணி.. பிரியங்கா அணி? தேசிய அளவில் இரண்டாக பிளவுபடுகிறதா?

காங்கிரஸில் ராகுல் அணி.. பிரியங்கா அணி? தேசிய அளவில் இரண்டாக பிளவுபடுகிறதா?காங்கிரஸ் கட்சி இப்போது ராகுல் காந்தி மற்றும் பிரியங்கா காந்தி என இரண்டு துருவங்களாக பிரிந்துள்ளதாக பாஜக முன்வைத்துள்ள விமர்சனம் தேசிய அரசியலில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

பெண்கள் விடுதியின் குளியல் அறையில் ரகசிய கேமரா.. இளம்பெண் காதலனுடன் கைது..!

பெண்கள் விடுதியின் குளியல் அறையில் ரகசிய கேமரா.. இளம்பெண் காதலனுடன் கைது..!கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் உத்தனப்பள்ளி அருகே உள்ள தனியார் நிறுவன பெண்கள் விடுதி ஒன்றில், குளியல் அறையில் ரகசிய கேமரா வைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக விடுதியில் தங்கியிருந்த ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த நீலுகுமாரி குப்தா மற்றும் அவரது காதலரான பஞ்சாப் மாநிலத்தை சேர்ந்த ரவி பிரதாப் சிங் ஆகிய இருவரை உத்தனப்பள்ளி போலீசார் கைது செய்தனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com