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கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி, இடதுசாரி கட்சிகளின் விலகல் என்பது திமுகவிற்கு எந்தவிதப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்று மிக திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். "திமுக கூட்டணியில் இருந்து யார் வெளியே சென்றாலும், அல்லது யார் இருந்தாலும் எங்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. திமுக என்பது எப்போதுமே மக்களின் பேராதரவை நம்பி இயங்கும் ஒரு மாபெரும் பேரியக்கம். தேர்தலைச் சந்திக்கவும், அதில் பெருவாரியான வாக்குகளுடன் வெற்றி பெறவும் எங்களிடம் தெளிவான வியூகங்களும், தொண்டர்களின் பலமும் ஆழமாக உள்ளது" என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
மேலும், இடதுசாரிகளின் இந்த முடிவு தற்காலிக அரசியல் லாபங்களுக்கானது என்றும், திமுகவின் வாக்கு வங்கியையோ அல்லது கட்சியின் எதிர்காலப் பயணத்தையோ இத்தகைய விலகல்கள் ஒருபோதும் சிதைத்துவிட முடியாது என்றும் அவர் ஆணித்தரமாகத் தனது பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆர்.எஸ்.பாரதியின் இந்த அதிரடி பேச்சு தற்பொழுது திமுகவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
Edited by Siva
கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!
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