  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. No Regrets Whosoever Stays or Leaves the Alliance" - DMK RS Bharathi Clarifies Left Parties Exit!
Written By
Last Updated : Thursday, 11 June 2026 (17:50 IST)

கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி

திமுக
Publish: Thu, 11 Jun 2026 (17:49 IST) Updated: Thu, 11 Jun 2026 (17:50 IST)
google-news
திமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.
 
செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசிய ஆர்.எஸ்.பாரதி, இடதுசாரி கட்சிகளின் விலகல் என்பது திமுகவிற்கு எந்தவிதப் பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்று மிக திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார். "திமுக கூட்டணியில் இருந்து யார் வெளியே சென்றாலும், அல்லது யார் இருந்தாலும் எங்களுக்கு எந்தக் கவலையும் இல்லை. திமுக என்பது எப்போதுமே மக்களின் பேராதரவை நம்பி இயங்கும் ஒரு மாபெரும் பேரியக்கம். தேர்தலைச் சந்திக்கவும், அதில் பெருவாரியான வாக்குகளுடன் வெற்றி பெறவும் எங்களிடம் தெளிவான வியூகங்களும், தொண்டர்களின் பலமும் ஆழமாக உள்ளது" என்று அவர் கூறியுள்ளார். 
 
மேலும், இடதுசாரிகளின் இந்த முடிவு தற்காலிக அரசியல் லாபங்களுக்கானது என்றும், திமுகவின் வாக்கு வங்கியையோ அல்லது கட்சியின் எதிர்காலப் பயணத்தையோ இத்தகைய விலகல்கள் ஒருபோதும் சிதைத்துவிட முடியாது என்றும் அவர் ஆணித்தரமாகத் தனது பேட்டியில் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
 
ஆர்.எஸ்.பாரதியின் இந்த அதிரடி பேச்சு தற்பொழுது திமுகவின் உறுதியான நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதி

கூட்டணியில் யார் இருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் கவலையில்லை: இடது சாரிகள் விலகியது குறித்து ஆர்.எஸ்.பாரதிதிமுக கூட்டணியில் இருந்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆகிய இடதுசாரி கட்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிகாரப்பூர்வமாக விலகுவதாக அறிவித்துள்ளன. இந்த திடீர் அரசியல் நகர்வு தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், இதுகுறித்து திமுகவின் அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தற்பொழுது அதிரடியான விளக்கம் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!

திமுக ஒரு அரசியல் அனாதை, அதிமுகவை ஈபிஎஸ் அழித்துவிடுவார்: சவுக்கு சங்கர் அதிரடி விமர்சனம்!பிரபல அரசியல் விமர்சகரான சவுக்கு சங்கர் தற்போதைய தமிழக அரசியல் சூழல் மற்றும் கூட்டணி குழப்பங்கள் குறித்து ஊடகங்களுக்கு அதிரடியான பேட்டி ஒன்றை அளித்துள்ளார். அதில், தமிழகத்தின் ஆளும் கட்சியான திமுக மற்றும் எதிர்க்கட்சியான அதிமுக ஆகியவற்றின் அரசியல் நகர்வுகளை கடுமையாகச் சாடியுள்ளார். குறிப்பாக, அடுத்தடுத்து முக்கிய கட்சிகள் விலகி வருவதால் திமுக ஒரு அரசியல் அனாதையாக மாறி வருவதாக அவர் விமர்சித்துள்ளார்.

சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!

சென்னை நதிகள் மறுசீரமைப்புக்கு ரூ.7,500 கோடி.. மத்திய நிதி ஒப்புதல்: முதல்வர் விஜய்யின் முயற்சிக்கு மாபெரும் வெற்றி!தமிழக முதல்வர் விஜய் அவர்களின் தொடர் முயற்சிகளுக்கும் கோரிக்கைகளுக்கும் தற்பொழுது டெல்லி அளவில் மிக பிரம்மாண்டமான வெற்றி கிடைத்துள்ளது. சென்னை மாநகரத்தின் மிக முக்கிய அடையாளங்களான கூவம், அடையாறு நதிகள் மற்றும் பக்கிங்ஹாம் கால்வாய் ஆகியவற்றை முழுமையாக மறுசீரமைக்கும் சிஎம்ஐயுடிஎம் திட்டங்களுக்காக, மத்திய அரசு முதற்கட்டமாக ரூ.7,500 கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது.

10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...

10 நாளில் 10,000 ரூபாய் குறைந்தது தங்கம் விலை.. வெள்ளி விலை ரூ.30,000 குறைவு...சென்னை தங்கம் மற்றும் வெள்ளிச் சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக நிலவி வந்த விலை ஏற்றத்தைத் தொடர்ந்து, இன்று தங்கம் விலையில் அதிரடி வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ஜூன் 11, 2026 நிலவரப்படி, சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 2,400 ரூபாய் வரை குறைந்து நுகர்வோரை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

காங்கிரஸ் ராஜ்யசபா வேட்பாளரின் மனுவை நிராகரித்த தேர்தல் அதிகாரி: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு

காங்கிரஸ் ராஜ்யசபா வேட்பாளரின் மனுவை நிராகரித்த தேர்தல் அதிகாரி: சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனுராஜ்யசபா தேர்தலுக்கான தனது வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை எதிர்த்து, காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் மீனாட்சி நடராஜன் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் நாளை விசாரணை நடத்த உள்ளது.