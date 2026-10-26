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  4. No Rains in Tamil Nadu Till November 1 as Cyclone Arnab Shifts South: Tamil Nadu Weatherman Pradeep John
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (15:31 IST)

இனிமேல் இப்போதைக்கு மழை இல்லை.. வறண்ட வானிலை தான்: தமிழ்நாடு வெதர்மேன்..

heat
Written By: SIVA
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (15:31 IST)
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வங்கக் கடலில் 'அர்னாப்' புயல் உருவானதால் இந்த வாரம் முழுக்கப் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்த மாணவர்களுக்கும், மழை பெய்யும் என்று காத்திருந்த சென்னைவாசிகளுக்கும் ஏமாற்றமே எஞ்சியுள்ளது. தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி, நாளை முதல் தமிழகத்தில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
முன்னதாக சென்னை - புதுச்சேரி கடற்கரைக்கு அருகில் அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட தாழ்வு மண்டலம், தெற்கு நோக்கி நகர்ந்து டெல்டா மற்றும் வட இலங்கை கடற்கரை பகுதியை நோக்கிச் சென்றுவிட்டது. இதன்காரணமாக சென்னையில் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மழை முற்றிலும் பொய்த்துவிட்டது.
 
இன்று நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, நெல்லை, கடலூர் மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் மாலைக்கு மேல் மழையின் அளவு குறையும். 'அர்னாப்' புயல் கிழக்கு திசை காற்றை தன் பக்கம் ஈர்த்துக்கொள்வதால், அக்டோபர் 27 நண்பகல் முதல் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி வரை தமிழகம் முழுவதும் மழை நின்று வறண்ட வானிலை காணப்படும். 
 
எனவே, தீபாவளிக்கு கடைவீதிகளுக்கு செல்ல திட்டமிட்டுள்ள பொதுமக்கள் மழை அச்சுறுத்தலின்றி இந்த நாள்களைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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