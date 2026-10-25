பல வருடங்கள் மின்வாரியத்தில் நடந்த முறைகேடுக்கு முற்றுப்புள்ளி! அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு...
தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் இடிக்கப்படும் பழைய கட்டிடங்களின் பழைய மீட்டர் எண்களை பயன்படுத்தி புதிய கட்டிடங்களுக்கு முறைகேடாக மின் இணைப்பு பெறும் மோசடிகளுக்கு தற்போது முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து இயக்குநர் விநியோகம் தரப்பிலிருந்து கடுமையான உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
புதிய விதிகளின்படி, சீரமைப்பு பணிகளுக்காகத் தற்காலிகமாக துண்டிக்கப்பட்ட குறைந்த அழுத்த மின் இணைப்பு ஒரு வருடத்திற்கு மேல் மீண்டும் இணைக்கப்படாவிட்டால், அந்த சேவை எண் நிரந்தரமாக கணக்கு முடிக்கப்பட்டு ரத்து செய்யப்படும். அதன்பிறகு புதிய இணைப்பு வேண்டுமென்றால் TNERC விதிகளின்படி புதிதாக மட்டுமே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், பல இணைப்புகள் உள்ள கட்டிடங்களில் ஒரே ஒரு இணைப்பு மட்டும் நுகர்வோர் சம்மதத்துடன் தற்காலிக விநியோக கட்டணத்திற்கு மாற்றப்பட்டு, கட்டுமான பணி முடிந்ததும் முறைப்படுத்தப்படும்; மற்ற அனைத்து மீட்டர்களும் அகற்றப்பட்டு எஸ்டிமேட் தயார் செய்யப்படும்.
இந்த உத்தரவுகளை மீறும் அதிகாரிகள் மீது கடும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்து மண்டல தலைமை மற்றும் மேற்பார்வை பொறியாளர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள இந்த அதிரடி மெமோ மூலம், மின்வாரியத்தில் நடந்து வந்த முறைகேடுகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு வெளிப்படைத்தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.