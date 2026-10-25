1 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுக்காமல் இடமாறுதல்.. மின்சார துறையில் புரட்சி.. இதுதான் மாற்றம்...
தமிழ்நாடு மின்வாரியத்தில் வெளிப்படையான நிர்வாகத்திற்குச் சான்றாக ஒரு புரட்சிகர மாற்றம் நடந்துள்ளது. 20 உதவி செயற்பொறியாளர்கள் ஒரே நாளில் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால், விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் கேட்ட இடமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.
முன்பெல்லாம் மாறுதல் பெற சென்னை NPKRR மாளிகைக்கு நடையாய் நடந்து, பலரைச் சந்தித்து, லஞ்சம் கொடுக்கும் நிலை இருந்தது. ஆனால் தற்போது, கணினி வழியில் விண்ணப்பித்தால் போதும்; துறை ரீதியான விசாரணைகள் ஏதும் இல்லை என்பதை உறுதிசெய்து உடனடியாக கணினி மூலமே பணிமாறுதல் உத்தரவு வழங்கப்படுகிறது. இடைத்தரகர்களோ, ஒரு ரூபாய் லஞ்சமோ இன்றி முற்றிலும் இலவசமாக இச்சேவை நடைபெறுகிறது.
நாமக்கல், திருச்சி, கோவை, பெரம்பலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மின் பகிர்மான வட்டங்களில் பணியாற்றும் பொறியாளர்கள் தங்களுக்குச் சொந்த ஊருக்கு அருகிலேயே பணியிடம் கிடைத்துள்ளதால் பெரும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். "யாரையும் பார்க்க வேண்டாம், விண்ணப்பித்தால் போதும்" என்ற இந்த புதிய நடைமுறை ஊழியர்களின் மன உளைச்சலைக் குறைத்து, மின்வாரியத்தில் நேர்மையான நிர்வாகத்தை உறுதி செய்துள்ளது.