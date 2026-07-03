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கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியில் உள்ள கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அவர் பார்வையிட்டார். அங்கு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கணினிகள் அனைத்தும் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல், தடிமனான தூசிகள் படிந்து கிடக்கையை கண்டு அமைச்சர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
உடனடியாக அங்கிருந்த பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் தலைமை ஆசிரியரை அழைத்த அமைச்சர் கீர்த்தனா, "ஏன் இவ்வளவு தூசியாக இருக்கிறது? கம்ப்யூட்டர்களை ரொம்ப நாளாக பயன்படுத்தவே இல்லையா? ஏன் மாணவர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுக்கவில்லை?" என்று அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்த ஆசிரியர்கள், பள்ளியில் கணினி பாடத்திற்கான பிரத்யேக ஆசிரியர்கள் இல்லை என்று தெரிவித்தனர்.
இதை கேட்டு அதிருப்தியடைந்த அமைச்சர், "கம்ப்யூட்டர் ஆசிரியரே இல்லையா? அப்படியென்றால் இந்த கணினிகள் எதற்கு?" என்று கேள்வி எழுப்பியதுடன், பள்ளி உள்கட்டமைப்புகளையும் தொழில்நுட்ப வசதிகளையும் முறையாக பராமரிக்காதது குறித்து ஆசிரியர்களை கடிந்து கொண்டார். மேலும் கம்ப்யூட்டருக்கு ஆசிரியர் நியமனம் குறித்து தான் நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் உறுதியளித்தார்.
அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் கணினி அறிவை மேம்படுத்த அரசு நிதி ஒதுக்கி வரும் நிலையில், விருதுநகர் பள்ளியில் கணினிகள் வீணாக கிடந்த இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
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கம்ப்யூட்டர் டீச்சரே இல்லையா? விருதுநகர் அரசு பள்ளியில் கணினிகள் தூசி படிந்து கிடந்ததை கண்டு அமைச்சர் கீர்த்தனா அதிர்ச்சி!
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளி ஒன்றில், தமிழக அமைச்சர் கீர்த்தனா திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது பள்ளியில் உள்ள கணினி ஆய்வகத்திற்கு சென்று அவர் பார்வையிட்டார். அங்கு மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கணினிகள் அனைத்தும் பல நாட்களாக பயன்படுத்தப்படாமல், தடிமனான தூசிகள் படிந்து கிடக்கையை கண்டு அமைச்சர் கடும் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
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