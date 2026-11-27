தொகுதி மறுவரையறை மசோதா... ஸ்டாலின் திட்டவட்டமான கருத்து...
வரும் நவம்பர் 30 மற்றும் டிசம்பர் 2 ஆகிய தேதிகளில் கூடவுள்ள நாடாளுமன்றச் சிறப்பு அமர்வில், தொகுதி மறுவரையறை மற்றும் மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவைக் கொண்டுவர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவளிக்கும் எனப் பல்வேறு ஊகங்கள் வெளியான நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் இதற்குத் திட்டவட்டமாகப் பதிலளித்துள்ளார்.
தொகுதி மறுவரையறை குறித்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும், சமரசம் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். நாடாளுமன்றத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை உயர்த்தப்பட்டால், எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தமிழ்நாட்டின் பிரதிநிதித்துவப் பங்கு தற்போதுள்ள 7.18 சதவீதத்திலிருந்து குறையக் கூடாது எனவும், 1971 மக்கள்தொகை அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விகிதாசாரம் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கும் மாற்றப்படக் கூடாது எனவும் திமுக ஏற்கனவே முன்வைத்த இரு கோரிக்கைகளிலும் உறுதியாக இருப்பதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஊடகங்களில் பரப்பப்படும் ஊகங்கள் தங்களின் நிலைப்பாட்டை அசைத்துப் பார்க்காது என்றும், தமிழ்நாட்டின் நலனை திமுக ஒருபோதும் விட்டுக்கொடுக்காது என்றும் ஸ்டாலின் பதிவிட்டுள்ளார். இதற்கிடையில், மாநில உரிமைகள் மற்றும் பிரதிநிதித்துவத்தைப் பாதுகாப்பதில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசும் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகிறது.