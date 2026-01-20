செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (13:03 IST)

விஜய் கட்சியுடன் கூட்டணி இல்லை.. முடிவு செய்துவிட்டதா காங்கிரஸ்?

தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான களம் இப்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' யாருடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்பது குறித்த விவாதங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பரவலாகப் பேசப்பட்டு வருகின்றன.
 
இந்நிலையில், காங்கிரஸ் கட்சி விஜய்யுடன் கூட்டணி அமைக்குமா என்ற கேள்விக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னணி தலைவர்கள் தற்போது தெளிவான சமிக்ஞைகளை வெளியிட்டுள்ளனர்.
 
தற்போதைய நிலவரப்படி, காங்கிரஸ் கட்சி திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியில் மிகவும் உறுதியாக உள்ளது. அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் சமீபத்திய பேட்டிகளில், "திமுகவுடனான எங்களது பந்தம் வெறும் தேர்தல் கூட்டணி மட்டுமல்ல, அது கொள்கை ரீதியான இணக்கம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர். 
 
விஜய்யின் அரசியல் கொள்கைகள் இன்னும் முழுமையாக வரையறுக்கப்படாத நிலையில், ஏற்கனவே பலமான கூட்டணியில் இருக்கும் காங்கிரஸ், புதியதாகத் தொடங்கப்பட்ட ஒரு கட்சியுடன் கூட்டணி குறித்துச் சிந்திப்பது இப்போதைக்குச் சாத்தியமில்லை என்றே அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர். 
 
மேலும், ராகுல் காந்தி மற்றும் ஸ்டாலின் இடையேயான நட்பு தேசிய அளவில் இந்தியா கூட்டணியை வலுப்படுத்துவதால், தமிழகத்தில் இந்த உறவில் விரிசல் ஏற்பட காங்கிரஸ் விரும்புவதில்லை. எனவே, 2026 தேர்தலை பொறுத்தவரை விஜய்யுடன் கூட்டணி இல்லை என்ற முடிவிலேயே காங்கிரஸ் இருப்பதாக தெரிகிறது.
 
செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

