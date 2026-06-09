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தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக ஓட்டு 21 எம்.எல்.ஏக்கள்: சபாநாயகரின் அதிரடி முடிவு...!
தமிழக சட்டப்பேரவையில் நடைபெற்ற தவெக அரசின் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில், அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 21 பேர் மீது தற்போதைக்கு எந்தவித ஒழுங்குமுறை நடவடிக்கையும் இல்லை என்று சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
கட்சி தலைமைக்கு எதிராக செயல்பட்ட இந்த எம்எல்ஏக்கள் மீது தகுதி நீக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், சபாநாயகரின் இந்த அறிவிப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சபாநாயகர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த 21 அதிமுக எம்எல்ஏக்களும் தங்களின் செயலுக்கு வருத்தம் தெரிவித்து மன்னிப்பு கடிதம் கொடுத்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பிலிருந்து கடிதம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார். அந்த கடிதத்தின் அடிப்படையிலும், கட்சியின் தற்போதைய முடிவை ஏற்றுக் கொண்டும், சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் மீது தற்போதைக்கு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப் போவதில்லை என்ற இறுதி முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளதாக அவர் விளக்கமளித்தார்.
அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி பூசல்களும், தவெக அரசின் மீதான எம்எல்ஏக்களின் மறைமுக ஆதரவும் இந்த முடிவின் மூலம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். இந்த அதிரடி முடிவால் தவெக அரசு தனது பலத்தை நிரூபித்து ஆட்சியைத் தக்கவைத்துக் கொண்டதோடு, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 21 பேரும் தற்காலிகமாக தங்களின் பதவிகளை காப்பாற்றி கொண்டுள்ளனர்.
Edited by Siva
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
தமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.