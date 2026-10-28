2 நாட்களாக கடும் வெயில்.. சென்னைக்கு அடுத்த மழை எப்போது? வானிலை முன்னறிவிப்பு..
தெற்கு அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக, அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர்ப் பகுதிகளில் நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் அடுத்த சுற்று மழை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தொடர்ந்து, நவம்பர் 2-ஆம் தேதி வட தமிழகம், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழையும், தென் தமிழகத்தில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. நவம்பர் 3-ஆம் தேதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியின் நகர்வை பொறுத்து சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் கனமழைக்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் என்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மீனவர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.