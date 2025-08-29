வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (16:21 IST)

புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்: கொளத்தூரில் மக்களின் நலனுக்காக ஒரு புதிய முயற்சி

மக்களின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, கொளத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட திரு.வி.க. நகர் மண்டலம், வார்டு-69, சோலையம்மாள் தெருவில் புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைப்பதற்கான கட்டுமான பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. 
 
இத்திட்டமானது ரூ. 4.19 கோடி மதிப்பில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த புதிய ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், அப்பகுதி மக்களுக்கு மிக அத்தியாவசியமான மருத்துவ சேவைகளை அருகிலேயே வழங்கும். 
 
திட்டப் பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அமைச்சர் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். இந்த ஆய்வு, அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்களை விரைவாகச் செயல்படுத்துவதற்கான உறுதிப்பாட்டை உணர்த்துகிறது.
 
இந்த புதிய முயற்சி பொதுமக்கள் தங்கள் அடிப்படை மருத்துவ தேவைகளுக்காக வெகுதூரம் செல்ல வேண்டிய சிரமத்தை குறைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

திருமணத்திற்கு மறுநாள் புதுமாப்பிள்ளை தலைமறைவு.. காதலி புகாரால் பரபரப்பு..!

திருமணத்திற்கு மறுநாள் புதுமாப்பிள்ளை தலைமறைவு.. காதலி புகாரால் பரபரப்பு..!கிருமாம்பாக்கம் அருகே உள்ள கடற்கரை கிராமத்தைச் சேர்ந்த 22 வயது இளம்பெண் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்வதாக ஏமாற்றிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது.. முதல்வர் ஸ்டாலின்

ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது.. முதல்வர் ஸ்டாலின்மாநிலங்களின் வருவாய் நலன்களை பாதுகாக்காமல், ஜி.எஸ்.டி முறையில் கொண்டு வரப்படும் சீர்திருத்தங்கள் மக்களுக்கு பயனளிக்காது என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் கூறியதாவது:

இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும்! கோகோ கோலா, பெப்சிக்கு தடை! - பல்கலைக்கழகம் அதிரடி!

இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்கும்! கோகோ கோலா, பெப்சிக்கு தடை! - பல்கலைக்கழகம் அதிரடி!அமெரிக்கா இந்தியா மீது விதித்துள்ள அதிகமான வரியின் எதிரொலியாக அமெரிக்க பொருட்களை பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்பது ட்ரெண்டாக தொடங்கியுள்ளது.

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!

விஜய் பற்றிய கேள்விகளை என்னிடம் கேட்க வேண்டாம்.. பத்திரிகையாளர்கள் மீது பிரேமல்தா கோபம்..!நடிகரும், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவருமான விஜய் குறித்த கேள்விகளை தொடர்ந்து எழுப்பிய செய்தியாளர்களிடம், தே.மு.தி.க. பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் கோபமடைந்தார். மக்கள் எதிர்கொள்ளும் உண்மையான பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு, இதுபோன்ற தேவையற்ற கேள்விகளை ஏன் கேட்கிறீர்கள் என்று அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!

அணுசக்தி துறையில் தனியாருக்கு அனுமதி! ஜப்பானில் அறிவித்த மோடி! - அதிர்ச்சியில் உறைந்த அமெரிக்கா!இந்தியா மீது அமெரிக்கா அதிகமான வரி விதித்துள்ள நிலையில் இன்று ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் மோடி பல்வேறு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com