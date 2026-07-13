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  4. New Political Era: Annamalai and Vijay Set the Stage for Change in Tamil Nadu
Written By Webdunia
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (08:33 IST)

எங்களுக்கு திமுக மட்டும் தான் எதிரி.. அண்ணாமலை வரவை ஆரோக்கியமாக பார்க்கிறோம்: தவெக

annamalai
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (08:33 IST)
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அண்ணாமலை பாஜகவிலிருந்து விலகி தனியாக தொடங்கிய புதிய அரசியல் பயணத்திற்கு பொள்ளாச்சியில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான மாநாடு மிகப்பெரிய அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. பணபலம் இன்றி தன்னிச்சையாக லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்ட இந்த நிகழ்வு, தமிழக அரசியல் களம் புதிய பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளதை உறுதிப்படுத்துகிறது. 
 
இந்த சூழலில், அண்ணாமலையின் தனிப்பாதை அரசியலை தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த அமைச்சர் விக்னேஷ் அவர்கள் வரவேற்று பேசியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
அண்ணாமலையின் கருத்துகளை தாங்கள் ஆரோக்கியமாகவே அணுகுவதாக அமைச்சர் விக்னேஷ் குறிப்பிட்டிருப்பது, தமிழக அரசியலில் ஒரு முதிர்ச்சியான அணுகுமுறையாக பார்க்கப்படுகிறது. திமுகவை தவிர வேறு எந்த கட்சியையும் தங்களுக்கு பகைவராக கருத வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று அவர் கூறியிருப்பது, தேர்தல் களத்தில் விஜய்யின் முதிர்ச்சியான அரசியல் வியூகத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. அண்ணாமலை மற்றும் விஜய் ஆகிய இருவரின் வருகையும், தமிழகத்தில் திராவிடக் கட்சிகளின் ஆதிக்கத்திற்கு மாற்றாக அமையும் என்று பலரும் விவாதித்து வருகின்றனர்.
 
இனி வரும் காலங்களில் தமிழக அரசியல் விஜய் மற்றும் அண்ணாமலையை சுற்றியே மையம் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், அமைச்சரின் இந்த பேச்சு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஒரு வலுவான எதிர்க்கட்சியாக அல்லது மாற்றாக களத்தில் இறங்க துடிக்கும் இரு தலைவர்களும், ஆரோக்கியமான அரசியல் விவாதங்களை முன்னெடுப்பது தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு வித்திடும் என்று பொதுமக்கள் கருதுகின்றனர். 
 
Edited by Siva

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