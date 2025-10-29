புதன், 29 அக்டோபர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (09:23 IST)

சீனாவை அடக்க புது ப்ளான்! ஜப்பானோடு கைக்கோர்த்த அமெரிக்கா! - என்ன டீலிங் தெரியுமா?

Trump Japan visit

அரசு முறை பயணமாக ஆசிய நாடுகள் வந்து அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப், ஜப்பானுடன் ஏற்படுத்தியுள்ள புதிய ஒப்பந்தங்கள் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளன.

 

அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்ற ட்ரம்ப் விதித்த பரஸ்பர வரிவிதிப்பு காரணமாக சீனா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தகப் போர் வலுவடைந்துள்ளது. இந்தியா, அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல நாடுகளுக்கும் அரியவகை காந்த தயாரிப்புக்கான தனிமங்கள் சீனாவிலிருந்தே இறக்குமதியாகி வரும் நிலையில், அமெரிக்காவிற்கு கனிமங்களை ஏற்றுமதி செய்வதில் சீனா கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது.

 

இதில் ட்ரம்ப் இறங்கி வந்து பேசியும் சீனா மசியவில்லை என கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்னதாக மலேசியாவில் நடைபெறும் ஆசியன் மாநாட்டிற்கு வந்த ட்ரம்ப் அங்கிருந்து புறப்பட்டு நேற்று ஜப்பான் சென்றடைந்தார். 

 

அங்கு ஜப்பானின் முதல் பெண் பிரதமரான சனே தகைச்சியை சந்தித்த ட்ரம்ப் அமெரிக்கா - ஜப்பான் உறவை வலுப்படுத்தும் வகையிலான பல திட்டங்கள் குறித்து பேசியுள்ளார். முக்கியமாக காந்த கனிமப்பொருட்களை ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்வது குறித்து அதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

மேலும் எலெக்ட்ரிக்கல், எலெக்ட்ரானிக் பொருட்கள் உற்பத்தியில் சீனாவும், ஜப்பானும் உலகளாவிய போட்டியாளர்களாக உள்ளனர். எனினும் சீனா மலிவு விலையில் அவற்றை தருவதால் முன்னணியில் நீடிக்கிறது. இந்நிலையில் ஜப்பானை வைத்து சீனாவின் வணிக ஆதிக்கத்தை முடித்துவிடும் ட்ரம்ப்பின் முதல் படியாக இந்த ஜப்பான் சந்திப்பு பார்க்கப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு! யாரை காப்பாற்ற துடிக்கிறீங்க?? - திமுகவுக்கு அன்புமணி கேள்வி!

ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கு! யாரை காப்பாற்ற துடிக்கிறீங்க?? - திமுகவுக்கு அன்புமணி கேள்வி!பகுஜன் சமாஜ் கட்சியில் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங் படுகொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் சிபிசை விசாரணைக்கு எதிராக தமிழக அரசு மேல்முறையீடு செய்துக் கொண்டே இருப்பது குறித்து பாமக செயல் தலைவர் அன்புமணி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நீல நிறமாக மாறிய நாய்கள்! செர்னோபில் அணு உலை அருகே விநோதம்!

நீல நிறமாக மாறிய நாய்கள்! செர்னோபில் அணு உலை அருகே விநோதம்!உக்ரைனில் உள்ள கைவிடப்பட்ட செர்னோபில் அணு உலை அருகே சுற்றித் திரியும் நாய்கள் நீல நிறமாக மாறியுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!

இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!சென்னையில், ரேபிடோ பைக் டாக்சியில் பயணித்த திரிபுராவை சேர்ந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவரிடம், ஓட்டுநர் சிவக்குமார் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேற்று சரிந்த பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

நேற்று சரிந்த பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!இந்திய பங்குச்சந்தை நேற்று வாரத்தின் முதல் நாளிலேயே சரிந்த நிலையில், இன்று இரண்டாவது நாளில் ஏற்றம் கண்டிருப்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தந்தைக்காக பழிவாங்க திட்டமிட்ட கல்லூரி மாணவி.. ஆசிட் வீசியதாக பொய் புகார்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!

தந்தைக்காக பழிவாங்க திட்டமிட்ட கல்லூரி மாணவி.. ஆசிட் வீசியதாக பொய் புகார்.. அதன்பின் நடந்த அதிர்ச்சி..!டெல்லியில் 20 வயது கல்லூரி மாணவி ஒருவர், தனது தந்தையின் தூண்டுதலின் பேரில், உறவினர்களை பழிவாங்குவதற்காக பொய்யான ஆசிட் வீச்சு புகார் அளித்தது காவல்துறையின் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.

