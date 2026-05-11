இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..
தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பொதுத்தேர்தலுக்கு பிறகு, புதியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு விழா இன்று கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில், தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார்.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் உள்ள பிரதிநிதிகள் அனைவரும் இன்று முறைப்படி பொறுப்பேற்றுக்கொள்கின்றனர். இந்த நிகழ்வையொட்டி சட்டப்பேரவை வளாகம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதனை தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நாளை காலை 9.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. பெரும்பான்மை பலம் கொண்ட ஆளுங்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
சட்டப்பேரவை மரபுகளின்படி புதிய சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், அவர் முறைப்படி அவைத்தலைவர் இருக்கையில் அமரவைக்கப்படுவார். புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால், மக்கள் நலன் சார்ந்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் மற்றும் விவாதங்கள் வரும் நாட்களில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக பார்க்கப்படும் இந்த பதவியேற்பு விழா, தமிழக மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
