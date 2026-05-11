திங்கள், 11 மே 2026
Last Updated : திங்கள், 11 மே 2026 (08:41 IST)

இன்று எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்பு.. நாளை சபாநாயகர் தேர்வு.. பரபரக்கும் சட்டமன்றம்..

தமிழகத்தில் நடைபெற்று முடிந்த பொதுத்தேர்தலுக்கு பிறகு, புதியதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பதவியேற்பு விழா இன்று கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. சென்னை புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் உள்ள சட்டப்பேரவை மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த நிகழ்வில், தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா புதிய எம்.எல்.ஏக்களுக்குப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைக்கிறார். 
 
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் எதிர்க்கட்சி வரிசையில் உள்ள பிரதிநிதிகள் அனைவரும் இன்று முறைப்படி பொறுப்பேற்றுக்கொள்கின்றனர். இந்த நிகழ்வையொட்டி சட்டப்பேரவை வளாகம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
இதனை தொடர்ந்து, சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நாளை காலை 9.30 மணிக்கு நடைபெற உள்ளது. பெரும்பான்மை பலம் கொண்ட ஆளுங்கட்சியின் வேட்பாளர்கள் ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. 
 
சட்டப்பேரவை மரபுகளின்படி புதிய சபாநாயகர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவுடன், அவர் முறைப்படி அவைத்தலைவர் இருக்கையில் அமரவைக்கப்படுவார். புதிய அரசின் முதல் கூட்டத்தொடர் என்பதால், மக்கள் நலன் சார்ந்த பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் மற்றும் விவாதங்கள் வரும் நாட்களில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
அரசியல் களத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயமாக பார்க்கப்படும் இந்த பதவியேற்பு விழா, தமிழக மக்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...

முதல்வரானவுடன் வேலையை துவங்கிய விஜய்!.. வைரலாகும் போட்டோ!...தவெக ஆட்சியமைக்க தேவையான ஆதரவுகள் கிடைத்தநிலையில் இன்று காலை சென்னை உள் விளையாட்டு அரங்கில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!

1 வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற தவெக எம்.எல்.ஏ.. நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு..!சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் தொடர்பாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், இந்திய தேர்தல் ஆணையம் நாளை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..

நான் மட்டுமே அதிகார மையம்!. தப்பு பண்ற ஐடியா இருந்தா?.. எச்சரித்த விஜய்!..தவெகவுக்கு போதுமான ஆதரவு கிடைத்ததையடுத்து இன்று காலை 10 மணியளவில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவியேற்றுக்கொண்டார்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆய்வுக்கூட்டம்..!தமிழ்நாட்டின் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள விஜய், மாநிலத்தின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து இன்று விரிவான ஆய்வுக்கூட்டத்தை நடத்தினார். தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த உயர்நிலை கூட்டத்தில், தமிழக காவல்துறைத் தலைவர், சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் மற்றும் முக்கிய உள்துறை அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.

தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!

தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மிக வேகமாக அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகராக தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த கருப்பையா அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த எளிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.

