வங்கக்கடலில் நாளை உருவாகிறது புதிய புயல் சின்னம்: மீனவர்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை
தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், வங்கக்கடலில் நாளை புதிய காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக உருவாகும் இந்த புயல் சின்னம், வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நவம்பர் 14-ஆம் தேதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாகவும், நவம்பர் 15-ஆம் தேதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெறக்கூடும் என தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய தலைவர் வி.ஆர்.துரை அறிவித்துள்ளார்.
இதன் காரணமாக இன்று முதல் நவம்பர் 15-ஆம் தேதி வரை தமிழகத்தின் டெல்டா, தென்மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். சென்னையில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நிலையில், ஒருசில இடங்களில் லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், அந்தமான் மற்றும் தென்கிழக்கு வங்கக் கடல் பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். அண்மையில் முரசு புயலில் சிக்கி மீனவர்கள் உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து, ஆழ்கடலில் உள்ள மீன்பிடி படகுகள் அனைத்தும் இன்று இரவுக்குள் பாதுகாப்பாக கரை திரும்ப வேண்டும் என மீன்வளத்துறை அவசர அறிவுறுத்தல் விடுத்துள்ளது.