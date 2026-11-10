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  4. New Low Pressure Area Likely in Bay of Bengal by Nov 12, Heavy Rain Expected in Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA

நவம்பர் 12ஆ,ம் தேதி வங்கக்கடலில் மீண்டும் புயல்? சென்னைக்கு கனமழை உண்டா?

cyclones
Written By: SIVA
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (11:27 IST)
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தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் வரும் நவம்பர் 12-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகக்கூடும் என டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் தனது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், இந்தத் தாழ்வுப்பகுதி படிப்படியாக வலுவடைந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி, தமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரக்கூடும் எனக்குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இதன் காரணமாக, வரும் நவம்பர் 15 முதல் 20-ஆம் தேதி வரையிலான காலத்தில் தமிழகத்தில் 3-வது சுற்று வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. குறிப்பாக வடதமிழகம் மற்றும் காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு மிக தீவிரமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த வளிமண்டல சலனம் புயலாக மாறுமா என்பது குறித்து வரும் நவம்பர் 13-ஆம் தேதி தெளிவாக உறுதிப்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
 
மழை தீவிரமடையக்கூடும் என்பதால் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதி மீனவர்கள் நவம்பர் 14 முதல் 20-ஆம் தேதி வரை கடலுக்கு செல்லக் கூடாது என்றும், ஏற்கனவே ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றுள்ள மீனவர்கள் வரும் நவம்பர் 13-ஆம் தேதிக்குள் கரை திரும்புமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
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வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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