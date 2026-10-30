வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: நவம்பர் முதல் வார மழை நிலவரம் என்ன?
வங்கக்கடலில் கடந்த அக்டோபர் 29-ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகியுள்ளது. இதன் காரணமாக நவம்பர் முதல் வாரத்தில் நிலவும் வானிலை மற்றும் மழை நிலவரம் குறித்துத்தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் சில முக்கிய தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளார்.
தற்போது உருவாகியுள்ள இந்த வானிலை அமைப்பு மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அடுத்த சில நாட்களில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த பகுதியாகவும், பின்னர் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் வலுப்பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு தெற்கு ஆந்திர கடற்கரையை நோக்கி நகர்வதை காண முடிகிறது. இது வட தமிழகத்தில் ஓரளவு மழையை தரக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்த அமைப்பு புயலாக வலுவடைந்தால் வட தமிழகத்திற்கு மழை கிடைப்பது குறைந்துவிடும் என்றும், இது ஒரு சாதாரண காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவே நீடித்தால் மட்டுமே தமிழகத்தில் நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த அமைப்பு பயணிக்கும் பாதை மற்றும் அதன் தீவிரத்தைப் பொறுத்தே மழைக்கான சரியான கணிப்பு தெரியவரும் என்பதால், அடுத்த 1-2 நாட்களில் கூடுதல் தெளிவு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.