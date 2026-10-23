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  4. New Low-Pressure Area Forms Over Bay of Bengal: IMD Warns of Cyclone Formation by October 26
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 23 October 2026 (11:25 IST)

வங்கக் கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியது: நாளை புயலாக மாற வாய்ப்பு.. என்ன பெயர் தெரியுமா?

வங்கக் கடல் காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி
Written By: SIVA
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (11:25 IST)
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தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று  புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் சூழலில், இந்த புதிய வானிலை மாற்றம் உருவாகியுள்ளது மீனவர்களையும் பொதுமக்களையும் கவனமாக இருக்க அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
வானிலை மையத்தின் தகவல்படி, இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நாளை  காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும், அக்டோபர் 25-ல் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் தீவிரமடையும். பின்னர் மேற்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, அக்டோபர் 26-ஆம் தேதி மேற்கு - மத்திய வங்கக் கடலில் இது புயலாக வலுப்பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. இந்தப்புயல் வடக்கு ஆந்திரா மற்றும் தெற்கு ஒடிசா கடற்கரைப் பகுதிகளை நோக்கி நகர்ந்து கரையை கடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
இந்த ஆண்டின் முதல் புயலாக கருதப்படும் இதற்கு, வங்கதேசம் பரிந்துரைத்துள்ள 'அர்னாப்'  என்ற பெயர் சூட்டப்படவுள்ளது. இதற்கிடையே, குமரிக்கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென் தமிழகப் பகுதிகளிலும் மற்றொரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி நிலவி வருவதால், தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் தொடந்து மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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