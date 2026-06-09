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மானிய விலையில் இனி ஆண்டுக்கு 4 சிலிண்டர்கள் மட்டுமே.. மத்திய அரசின் அறிவிப்பால் பயனர்கள் அதிர்ச்சி...!
மத்திய அரசின் மிக முக்கியமான திட்டங்களில் ஒன்றான பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், இனி ஆண்டுக்கு 4 சிலிண்டர்கள் மட்டுமே மானிய விலையில் வழங்கப்படும் என்று மத்திய அரசு புதிய கட்டுப்பாட்டை அறிவித்துள்ளது.
வறுமை கோட்டிற்கு கீழ் உள்ள ஏழை எளிய குடும்பங்களுக்கு இலவச சமையல் எரிவாயு இணைப்புகளை வழங்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதுவரை இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு ஆண்டுக்கு 12 சிலிண்டர்கள் வரை மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்பொழுது இந்த புதிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இனிவரும் காலங்களில், உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகள் ஒரு நிதியாண்டில் முதல் 4 சிலிண்டர்களை மட்டுமே மத்திய அரசின் மானிய விலையில் பெற முடியும். அதற்கு மேல் தேவைப்படும் சிலிண்டர்களை சந்தை விலையிலேயே முழுப் பணம் கொடுத்து வாங்க வேண்டும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இந்த திடீர் மாற்றமானது, மானிய சுமையைக் குறைக்கவும், திட்டத்தில் நடக்கும் முறைகேடுகளை தடுக்கவும் கொண்டுவரப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த அறிவிப்பு கிராமப்புற மற்றும் ஏழை எளிய நுகர்வோர் மத்தியில் பெரும் கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Edited by Siva
ஆசிரியர்கள் பணிமாறுதல்.. விண்ணப்ப தேதி மற்றும் கலந்தாய்வு குறித்த தகவல்...!
தமிழக பள்ளிக்கல்வி மற்றும் தொடக்கக் கல்வி இயக்ககங்களின் கீழ் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான பணி நிரவல் மற்றும் பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் தங்களின் இடமாறுதல் கோரிக்கைகளுக்காக வரும் ஜூன் 15 முதல் ஜூலை 17 வரை ஆன்லைன் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது.
ஊழல் பெரும் அளவில் குறைஞ்சிருக்கு.. ஆனால் அதிகாரிகள் இன்னும் மாறவில்லை: அன்புமணி
தமிழகத்தில் தற்போதைய தவெக ஆட்சியில் மிக நல்ல மாற்றம் தென்படுவதாகவும், முந்தைய காலங்களை விட ஊழல் பெருமளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் பாராட்டியுள்ளார். புதிய அரசு பொறுப்பேற்று இன்னும் ஒரு மாதம் கூட நிறைவடையாத நிலையில், அவர்களின் செயல்பாடுகளை முழுமையாக மதிப்பிட அரசுக்குக் கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.