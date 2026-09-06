தமிழக அரசின் புதிய விதிமுறைகள்.. 8000 ரத்த பரிசோதனை நிலையங்கள் மூடப்படும் அபாயமா?
தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய மருத்துவ ஆய்வக விதிமுறைகளால், மாநிலம் முழுவதும் செயல்பட்டு வரும் சிறிய ரத்த பரிசோதனை மையங்கள் பாதிக்கப்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக லேப் உரிமையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்களுக்கு பரிசோதனை கட்டணம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்றும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
தமிழக மருத்துவ நிறுவனங்கள் ஒழுங்குமுறை சட்ட விதிகளை நடைமுறைப்படுத்தும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவின் பரிந்துரைகளை தொடர்ந்து, ரத்த பரிசோதனை முடிவுகளில் மருத்துவர் அல்லது மருத்துவ நோயியல் சார்ந்த முதுநிலை படிப்பு முடித்தவர்களின் கையெழுத்து இருக்க வேண்டும் என்ற புதிய நிபந்தனை சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் 15 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட லேப்கள் உள்ள நிலையில், அவற்றில் 8 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானவை சிறிய மற்றும் மினி லேப்கள் என லேப் உரிமையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மாத வருமானம் குறைவாக இருக்கும் இந்த மையங்களால் தனியாக மருத்துவரை பணியமர்த்தி சம்பளம் வழங்குவது சாத்தியமில்லை என்றும் அவர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும், சர்க்கரை, ஹீமோகுளோபின், கல்லீரல், சிறுநீரக பரிசோதனை போன்ற அடிப்படை பரிசோதனைகளுக்கும் மருத்துவர் கையெழுத்து கட்டாயமானால், கூடுதல் செலவு ஏற்பட்டு பரிசோதனை கட்டணம் இரண்டு அல்லது மூன்று மடங்கு உயர வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
புதிய விதிமுறைகள் சிறிய லேப்களை மூடும் நிலைக்கு தள்ளக்கூடும் என மருத்துவர்கள் மற்றும் லேப் உரிமையாளர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். ஏற்கெனவே தவறுகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க முடியும் என்பதால், தற்போதைய நடைமுறையை தொடர வேண்டும் என்பதே அவர்களின் கோரிக்கை. இதுகுறித்து ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
Edited by Siva