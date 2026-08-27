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  4. Nepal Flood: 21 Tamil Nadu Pilgrims Confirmed Safe, Rescue Efforts Intensified for Missing Indians
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Thursday, 27 August 2026 (17:40 IST)

நேபாளத்தில் 21 தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்.. பெயர்கள் வெளியீடு..!

nepal
Written By: SIVA
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (17:40 IST)
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நேபாளத்தில் ஏற்பட்ட திடீர் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், 21 தமிழர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
 திபெத் எல்லையையொட்டிய ரசுவா மாவட்டத்தில் போடே கோஷி ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பனிப்பாறை உடைப்பு காரணமாக ஏற்பட்ட இந்த திடீர் வெள்ளத்தில் பலர் சிக்கியுள்ளனர்.
 
நேபாள அரசின் தகவல்படி, வெள்ளத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 177 ஆக உயர்ந்துள்ளது. 178 இந்தியர்கள் உட்பட 644 பேர் காணாமல் போயுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களை தேடும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.
 
தமிழகத்தில் இருந்து இரண்டு குழுக்கள் நேபாளம் சென்றதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கும்பகோணத்தில் இருந்து ஏஜென்சி மூலம் சென்ற 54 பேர் கொண்ட குழுவில் 21 பேர் பாதுகாப்பாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் இருந்து சென்ற 49 பேர் கொண்ட மற்றொரு குழுவின் நிலை குறித்த தகவல்களும் சேகரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 
இதற்கிடையே, தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 21 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது. அவர்களின் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அந்த பெயர் பட்டியல் இதோ: 
 
1. சிவரஞ்சனி முத்துநாதன்
 
2. கற்பகம் ராஜமோகன்
 
3. மாறன் கோவிந்தசாமி
 
4. சாந்தி மாறன்
 
5. முத்துக்குமரேசன் ராமலிங்கம்
 
6. நவு கபீர்தாஸ்
 
7. விஜயபுவனேஸ்வரி விஸ்வநாதன்
 
8. மைதிலி முத்துக்குமரேசன்
 
9. தியாகராஜன் ரத்தினம்
 
10. கிருபாகரி பாலசுப்ரமணியம்
 
11. வள்ளிநாயகி சிவகுமார்
 
12. சத்ய ஜெயராமன்
 
13. திருமாவளவன் கோவிந்தராசு
 
14. கனகசபை நடேசபிள்ளை
 
15. ராதை கனகசபை
 
16. ரத்தினகுமார் குஞ்சிதபாதம்
 
17.பூங்குழலி பொன்னம்பலம்
 
18. பழனியப்பன் மாணிக்கப்பெருமாள்
 
19. கலைமதி பழனியப்பன்
 
20. ரகுநாதன் முனிராஜ்
 
21. கனகசபை நடேச பிள்ளை.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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