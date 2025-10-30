வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (13:13 IST)

விஜய்யின் தவெகவுடன் கூட்டணியா? தமிழிசை செளந்திரராஜன் பேட்டி..

பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை விழாவில் மரியாதை செலுத்திய பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், வரவிருக்கும் தேர்தலுக்கான கூட்டணி நிலைப்பாடு குறித்து பேசினார்.
 
விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' கட்சியுடன் கூட்டணியா என்பது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி நிச்சயம் விரிவுபடுத்தப்படும் என்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் கருத்தையே தமது கருத்தாக தெரிவித்தார்.
 
"தி.மு.க.வைத் தோற்கடிப்பதே எங்களுடைய நோக்கம். கூட்டணியை விரிவுபடுத்துவது என்பது பலவீனத்தின் அறிகுறி அல்ல; தி.மு.க.வை வீழ்த்த அனைத்து தரப்பினரின் பங்கும் அவசியம்" என்று அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்தம் தொடர்பான அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு பாஜக ஆதரவளிக்கும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துவிட்டதாகவும் தமிழிசை குறிப்பிட்டார். வரவிருக்கும் தேர்தலை எதிர்கொள்ள, பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி விரிவடையும் என்ற நம்பிக்கையை அவர் திட்டவட்டமாக மீண்டும் ஒருமுறை தெரிவித்தார்.

முத்துராமலிங்க தேவருக்கு 'பாரத ரத்னா' வழங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்!

முத்துராமலிங்க தேவருக்கு 'பாரத ரத்னா' வழங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தல்!விடுதலை போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்த் தேவரின் ஜெயந்தி மற்றும் குருபூஜை விழாவையொட்டி, அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினார்.

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சந்திப்புக்கு பின் வரியை குறைத்த டிரம்ப்.. எத்தனை சதவீதம்?

சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் சந்திப்புக்கு பின் வரியை குறைத்த டிரம்ப்.. எத்தனை சதவீதம்?அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் மற்றும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் ஆகியோருக்கு இடையேயான சந்திப்பு, தென்கொரியாவின் புசான் நகரில் நடைபெற்றது. நீடித்து வந்த வர்த்தக போரை குறைக்க இந்தச்சந்திப்பு முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது.

கல்லூரி மாணவர்கள் வாந்தி, மயக்க விவகாரம்! பொய் செய்தி பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை! - நாமக்கல் காவல்துறை!

கல்லூரி மாணவர்கள் வாந்தி, மயக்க விவகாரம்! பொய் செய்தி பரப்பியவர்கள் மீது நடவடிக்கை! - நாமக்கல் காவல்துறை!நாமக்கலில் தனியார் கல்லூரியில் விடுதியில் உணவு சாப்பிட்ட 400 மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக பரவிய செய்தி தவறானது என நாமக்கல் மாவட்ட காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.

ஒரே காரில் பயணம் செய்த ஓபிஎஸ் - செங்கோட்டையன்.. அரசியல் பேசினார்களா?

ஒரே காரில் பயணம் செய்த ஓபிஎஸ் - செங்கோட்டையன்.. அரசியல் பேசினார்களா?முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அ.தி.மு.க.வின் முன்னாள் அமைச்சருமான கே.ஏ. செங்கோட்டையன் ஆகிய இருவரும் இன்று பசும்பொன்னுக்கு ஒரே காரில் பயணித்தது, தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வாகப்பார்க்கப்படுகிறது.

தஞ்சை கூலி தொழிலாளி மனைவிக்கு ரூ.60.41 லட்சம் வரி நிலுவை.. நோட்டீஸை பார்த்து அதிர்ந்த குடும்பத்தினர்..!

தஞ்சை கூலி தொழிலாளி மனைவிக்கு ரூ.60.41 லட்சம் வரி நிலுவை.. நோட்டீஸை பார்த்து அதிர்ந்த குடும்பத்தினர்..!தஞ்சாவூரை சேர்ந்த கூலி தொழிலாளி உதயராஜின் மனைவி சுகன்யாவுக்கு, திண்டுக்கல் வணிக வரி துறையிடமிருந்து ரூ. 60.41 லட்சம் ஜி.எஸ்.டி. வரி நிலுவை தொகையை கட்ட சொல்லி நோட்டீஸ் வந்ததால் குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

