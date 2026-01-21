என்.டி.ஏ கூட்டணியில் அமமுக, தேமுக.. 23ஆம் தேதி கூட்டத்தில் பங்கேற்கும் தினகரன் - பிரேமலதா?
தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி கணக்குகள் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. வரும் ஜனவரி 23 அன்று நடைபெறவுள்ள தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கிறார். இந்த மேடையில் தமிழகத்தின் முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் ஒன்றிணைய போவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
குறிப்பாக, கடந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறிய அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன், மீண்டும் என்.டி.ஏ பக்கம் திரும்ப முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது. அவர், தற்போது மோடியின் மேடையில் பங்கேற்க தனது ஒப்புதலை தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அதேபோல், தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் யாருடன் கூட்டணி என்பதை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்காத நிலையில், அவருக்கும் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பாஜக மேலிட பொறுப்பாளர் பியூஷ் கோயல் இன்று கூட்டணி கட்சிகளுடனான தொகுதிப்பங்கீடு மற்றும் இறுதி ஒப்பந்தங்கள் இறுதி செய்யப்படலாம். பிரதமருடன் எடப்பாடி பழனிசாமி, அன்புமணி ராமதாஸ், ஜிகே வாசன் அவர்களுடன் தினகரன் மற்றும் பிரேமலதா ஆகியோரும் ஒரே மேடையில் தோன்றும் பட்சத்தில், அது திமுக கூட்டணிக்கு ஒரு வலுவான சவாலாக அமையும்.
Edited by Siva