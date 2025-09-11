திடீரென இன்று டெல்லி செல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்.. செங்கோட்டையன் விவகாரம் குறித்து பேசுவாரா?
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று திடீரென டெல்லி செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுவது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அண்மையில், அதிமுக மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன் டெல்லியில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்தது, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த சூழலில், நயினார் நாகேந்திரனின் டெல்லி பயணம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சந்திப்பின்போது, செங்கோட்டையன் விவகாரம், அத்துடன் ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் டி.டி.வி. தினகரன் போன்றோரின் நிலைப்பாடு குறித்தும் பாஜகவின் மூத்த தலைவர்களுடன் நயினார் நாகேந்திரன் ஆலோசனை செய்வார் என்று கூறப்படுகிறது.
அண்மையில், அதிமுக மற்றும் அதன் கூட்டணிக்குள் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், நயினார் நாகேந்திரனின் இந்த பயணம், அடுத்து வரவிருக்கும் அரசியல் நகர்வுகளை தீர்மானிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
