புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (17:14 IST)

ஈபிஎஸ் முதல்வராக வேண்டும் என்று டிடிவி தினகரன் தான் கூறினார்.. நயினார் நாகேந்திரன் அதிரடி

அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், அ.தி.மு.க.வின் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்க மறுத்து வருவதாக தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
 
எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சர் வேட்பாளராக இருந்தால், தாங்கள் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு வரமாட்டோம் என டி.டி.வி. தினகரன் சமீபத்தில் தெரிவித்திருந்தார். இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளித்தார்.
 
"முன்பு ஒருமுறை, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக வரவேண்டும் என்றும், அமித்ஷா சொன்னால் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்காக பிரசாரம் செய்வோம் என்றும் தினகரன் கூறியிருந்தார். ஆனால், இப்போது அவர் தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டது ஏன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
 
அவர் ஏற்கனவே கூறிய கருத்துக்களுக்கும், தற்போது அவர் எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டிற்கும் உள்ள இந்த முரண்பாடு, அரசியல் வட்டாரங்களில் பல விவாதங்களை கிளப்பியுள்ளது.
 
Edited by Siva

காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம்.. ஒரு தொழிற்சங்கம் கூட ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை..!

காலி மதுபாட்டில்களை திரும்ப பெறும் திட்டம்.. ஒரு தொழிற்சங்கம் கூட ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை..!தமிழகத்தில், காலி மது பாட்டில்களை மீண்டும் பெறும் திட்டம், ஊழியர்களின் கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக செயல்படுத்துவதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு ஒரு தொழிற்சங்கங்கள் கூட ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்பதால், திட்டம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

மின்வாரிய அதிகாரியிடம் ரூ.150 கோடி சொத்து: அவ்வளவும் லஞ்சப்பணமா?

மின்வாரிய அதிகாரியிடம் ரூ.150 கோடி சொத்து: அவ்வளவும் லஞ்சப்பணமா?தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத்தில் உள்ள மின்சார வாரியத்தில் பொறியாளராக பணிபுரிந்த அம்பேத்கர் என்பவர், வருமானத்திற்கு அதிகமாக ரூ.150 கோடி ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக கூறி, லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சுதந்திர இந்தியாவின் 100-வது ஆண்டிலும் மோடி தான் பிரதமர்: முகேஷ் அம்பானி வாழ்த்து!

சுதந்திர இந்தியாவின் 100-வது ஆண்டிலும் மோடி தான் பிரதமர்: முகேஷ் அம்பானி வாழ்த்து!பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 75-வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, தொழிலதிபர் முகேஷ் அம்பானி அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவின் 100-வது சுதந்திர தினத்திலும் பிரதமர் மோடி நாட்டுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதே தனது ஆசை என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

என்னை பற்றி அவதூறு கருத்து தெரிவிக்க தடை விதிக்க் வேண்டும்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனுதாக்கல்..!

என்னை பற்றி அவதூறு கருத்து தெரிவிக்க தடை விதிக்க் வேண்டும்: மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மனுதாக்கல்..!மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் குறித்து சமூக வலைத்தளங்களில் அவதூறான கருத்துகளை ஜாய் கிரிசில்டா தெரிவித்ததாகவும், அவரை பற்றி பேசுவதற்கும், கருத்து தெரிவிப்பதற்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

என்னடா பித்தலாட்டம் இது? பெட்ரோலில் தண்ணீரை கலந்து விற்ற பங்க்! - வைரலாகும் வீடியோ!

என்னடா பித்தலாட்டம் இது? பெட்ரோலில் தண்ணீரை கலந்து விற்ற பங்க்! - வைரலாகும் வீடியோ!ஹைதராபாத்தில் பெட்ரோல் பங்கில் தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் விற்ற வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

