வெள்ளி, 12 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 11 செப்டம்பர் 2025 (08:36 IST)

அதிமுகவை உடைக்க பாஜக முயற்சி விவகாரம்.. பதவி விலகுகிறாரா நயினார் நாகேந்திரன்?

அதிமுகவை உடைக்க பாஜக முயற்சி செய்வதாக பரவலாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு வரும் நிலையில், தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன், தான் பதவியிலிருந்து விலக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றும் அவர் செய்தியாளர் சந்திப்பில் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
 
"பாஜக மாநில தலைவர் பதவியில் இருந்து நான் விலக வேண்டிய அவசியமில்லை. பிரதமர் மோடி மற்றும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா உள்ளிட்ட தலைமை என் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்துள்ளனர்," என்று நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
 
அதிமுக வலிமையாகவே இருப்பதாகவும், கூட்டணி கட்சியை உடைக்க வேண்டிய அவசியம் பாஜகவுக்கு இல்லை என்றும் ஒரு கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், இந்த விவகாரத்தில் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தினார்.
 
இருப்பினும், சமீபத்தில் செங்கோட்டையன் டெல்லியில் பாஜக தலைவர்களை சந்தித்த விவகாரம், பாஜக அதிமுகவை உடைக்க முயற்சி செய்வதாக சில கட்சிகளால் குற்றம் சாட்டப்படுவதற்கு வழிவகுத்தது. இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளித்த நயினார், "அதிமுக-பாஜக கூட்டணியில் எந்த விரிசலும் இல்லை," என்று உறுதியளித்தார். மேலும், செங்கோட்டையன் சந்திப்பு குறித்து தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்றும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
 
