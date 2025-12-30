விஜய்யின் தவெக கூட்டணிக்கு பாமக, தேமுதிக வருமா? ஓபிஎஸ், அமமுக நிலை என்ன?
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டணி வியூகங்கள் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. குறிப்பாக, பாமக மற்றும் தேமுதிக ஆகிய கட்சிகள் விஜய்யுடன் இணையுமா என்ற கேள்விக்கு தற்போதைய நிலவரப்படி 'சந்தேகம்' என்பதே பதிலாக உள்ளது.
பாமகவை பொறுத்தவரை அதிக இடங்களைக் கோருவது தவெக-வின் நிலைப்பாட்டுடன் முரண்படுகிறது. விஜய் தன்னை தான் முதலமைச்சர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்துவதால், பாமக அதை ஏற்று கொள்ளுமா என்பது சந்தேகம். மேலும் தவெக-வை விட அதிமுக-பாஜக கூட்டணியையே பாதுகாப்பானதாக கருதுவதாக தெரிகிறது.
அதேபோல், தேமுதிகவும் தனது வாக்கு வங்கியை தக்கவைக்க ஒரு பெரிய மற்றும் பலமான கூட்டணியையே எதிர்பார்க்கிறது. மேலும் தேமுதிக ராஜ்ய சபா சீட் எதிர்பார்ப்பதால் அது தவெக கூட்டணியில் சாத்தியமில்லை.
மறுபுறம், அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட ஓ. பன்னீர்செல்வம் மற்றும் அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் தவெக-வுடன் கூட்டணி வைக்க அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இவர்கள் இருவரும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-வை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற ஒற்றை புள்ளியில், தவெக-வுடன் கைகோர்க்கத் தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது. ஓபிஎஸ் தரப்பு தவெக-வுடன் இணைவது தென் மாவட்டங்களில் விஜய்க்கு ஒரு கூடுதல் பலமாக அமையக்கூடும் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
