2 தனி விமானங்களில் சென்னை வந்த தேசிய தலைவர்கள்.. கெத்து காட்டும் திமுக...
பாராளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் நோக்கத்தில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை பாஜக அரசு நாளை பாராளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யவிருக்கிறது. இந்த மசோதா நிறைவேறினால் மொத்த எம்.பி தொகுதி 543-ல் இருந்து 816-ஆக உயரும். தமிழ்நாட்டில் 39-ஆகவுள்ள நாடாளுமன்ற தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை 59-ஆக உயரும்.
இந்நிலையில்தான், இந்த மசோதாவை தொடர்ந்து எதிர்த்து வந்த திமுக திடீரென ஆதரிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. தாங்கள் சொன்ன 3 கோரிக்களை ஏற்ற அதை மசோதாவில் பாஜக சேர்த்துவிட்டதால் இந்த மசோதாவை ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்திருக்கிறது. இது காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளுக்கு பேரதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது.
இந்த மசோதாவை காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா, தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி போன்ற அரசியல் கட்சிகள் எதிர்க்கின்றன.
ஒருபக்கம், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேசுவதற்காக சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, லல்லு பிரசாத்தின் மகன், அக்லேஷ் யாதவ், ரேவந்த் ரெட்டி, டிகே சிவக்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் 2 தனி விமானங்கள் மூலம் இன்று சென்னை வந்துள்ளனர். மாலை 4 மணியளவில் அவர்கள் ஸ்டாலினை சந்தித்து திமுகவின் முடிவை மறுபரீசலை செய்யுமாறு வலியுறுத்தவுள்ளனர். மொத்தத்தில், தேசிய அரசியலின் மையப்புள்ளியாக சென்னை மாறியிருக்கிறது.
இந்த மசோதாவை காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி கட்சி, திரிணாமுல் காங்கிரஸ், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள், மதிமுக, இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக், உத்தவ் தாக்கரே சிவசேனா, தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி போன்ற அரசியல் கட்சிகள் எதிர்க்கின்றன.
ஒருபக்கம், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்து பேசுவதற்காக சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மல்லிகார்ஜுனா கார்கே, லல்லு பிரசாத்தின் மகன், அக்லேஷ் யாதவ், ரேவந்த் ரெட்டி, டிகே சிவக்குமார் உள்ளிட்ட பலரும் 2 தனி விமானங்கள் மூலம் இன்று சென்னை வந்துள்ளனர். மாலை 4 மணியளவில் அவர்கள் ஸ்டாலினை சந்தித்து திமுகவின் முடிவை மறுபரீசலை செய்யுமாறு வலியுறுத்தவுள்ளனர். மொத்தத்தில், தேசிய அரசியலின் மையப்புள்ளியாக சென்னை மாறியிருக்கிறது.