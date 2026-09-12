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  4. National Health Mission Invites Applications for 4,724 Staff Nurse Vacancies in Tamil Nadu
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Saturday, 12 September 2026 (09:22 IST)

தமிழகம் முழுவதும் 4,724 செவிலியர் பணியிடங்கள் நியமனம்.. தமிழக அரசு அறிவிப்பு...!

செவிலியர் வேலைவாய்ப்பு
Written By: SIVA
Updated: Sat, 12 Sep 2026 (09:22 IST)
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தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவ நிறுவனங்களில் காலியாக உள்ள 4,724 ஒப்பந்த மற்றும் தற்காலிக செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பை தேசிய சுகாதார இயக்கம் வெளியிட்டுள்ளது. பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்பு மருந்துத்துறை, மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் இயக்ககம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி போன்ற பிரிவுகளின் கீழ் இந்த இடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.
 
இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் அரசு அல்லது அரசு அனுமதி பெற்ற தனியார் நர்சிங் கல்லூரியில் GNM அல்லது பி.எஸ்சி நர்சிங் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், இந்திய நர்சிங் கவுன்சிலால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் தமிழ்நாடு நர்சுகள் மற்றும் midwives கவுன்சிலில் தகுந்த பதிவு பெற்றிருப்பது அவசியம். விண்ணப்பதாரர்களின் வயது 50 ஆண்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
 
தேர்தல் நடத்தை விதிகள் நடைமுறையில் உள்ள செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு பொருந்தும். தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பப் படிவங்களை nhm.tn.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தேவையான சான்றிதழ்களின் நகல்களைச் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட சுகாதார அலுவலக முகவரிக்கு வருகிற செப்டம்பர் 25, 2026 அன்று மாலை 5:00 மணிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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