சென்னைக்கு விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்பப் படை.. 90 வீரர்கள் படகுகளுடன் தயார் நிலை..
சென்னையில் அதி கனமழைக்கான 'ரெட் அலர்ட்' எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து, அரக்கோணத்தில் இருந்து தேசிய பேரிடர் மீட்பப் படையின் 3 கூடுதல் குழுக்களை சேர்ந்த 90 வீரர்கள் சென்னைக்கு விரைந்துள்ளனர்.
ஏற்கனவே வேளச்சேரியில் ஒரு மீட்புக்குழு தயார் நிலையில் உள்ள நிலையில், தற்போது கூடுதல் குழுக்களும் களமிறக்கப்படுகின்றன. மீட்பு பணிகளுக்கு தேவையான படகுகள் மற்றும் கயிறுகள் போன்ற நவீன உபகரணங்களுடன் இவர்கள் வந்துள்ளனர்.
தமிழக பகுதிகள் மற்றும் அதையொட்டிய கடலோர பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி மற்றும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பாதை காரணமாக சென்னையில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது.
இதையொட்டி, மாநில பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை மூலமாக மக்களின் செல்போன்களுக்கு அலாரம் ஒலியுடன் கூடிய அவசரகாலக் குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்பட்டு, பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.