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Last Updated : Friday, 19 June 2026 (14:22 IST)

சபாநாயகர் நான்தான். எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் தேசிய கீதத்தை ஒலிக்க வைப்பேன்! ஜேசிடி பிரபாகர்

தேசிய கீதம் விவகாரம்
Publish: Fri, 19 Jun 2026 (14:21 IST) Updated: Fri, 19 Jun 2026 (14:22 IST)
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தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் தேசிய கீதம் இருமுறை பாடப்பட்டது தொடர்பாகத் திமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான எ.வ.வேலு மற்றும் சிவசங்கர் ஆகியோர் கடுமையான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. சட்டசபை விதிகளின்படி கூட்டத்தொடரின் முடிவிலோ அல்லது குறிப்பிட்ட மரபுகளின்படியோ மட்டுமே தேசிய கீதம் ஒலிக்கப்பட வேண்டும் என்றும், ஒரே அமர்வில் இருமுறை ஒலிக்கவிட்டது மரபுகளை மீறும் செயல் என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
 
முன்னாள் அமைச்சர்களின் இந்த தொடர் கேள்விகளுக்கும், விமர்சனங்களுக்கும் பேரவை சபாநாயகர் பிரபாகர் மிகவும் அதிரடியாகவும் கறாராகவும்  பதிலடி கொடுத்துள்ளார். இது குறித்து பேசிய சபாநாயகர், "இந்தச் சட்டமன்றத்தின் சபாநாயகர் நான்தான். இங்கிருக்கும் விதிகளையும், நாட்டின் மிக உயரிய தேசிய கீதத்தை எப்போது ஒலிக்க வேண்டும் என்பதையும் தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் எனக்கு உள்ளது; சபாநாயகர் என்ற முறையில் நான் எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் தேசிய கீதத்தை அவையில் ஒலிக்க வைப்பேன்!" என்று துணிச்சலுடன் அறிவித்தார்.
 
தேசிய கீதத்திற்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவை அரசியல் ரீதியாக விமர்சிப்பது முறையல்ல என்ற சபாநாயகரின் இந்த அதிரடி பேச்சு, சட்டசபையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியதோடு, தவெக அரசு தேசிய மரபுகளை கடைப்பிடிப்பதில் எவ்வளவு உறுதியாக உள்ளது என்பதையும் வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
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Webdunia

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