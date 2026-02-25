புதன், 25 பிப்ரவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 25 பிப்ரவரி 2026 (15:16 IST)

நல்லக்கண்ணுவுக்கு முழு அரசியல் மரியாதை!.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு..

nallakkannu
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர், கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரால் தோழர் என அழைக்கப்பட்ட நல்லக்கண்ணு வயது உடல்நலம் பாதிப்படைந்து கடந்த சில நாட்களாக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார். கடந்த 2 நாட்களாக அவரின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. அவருக்கு செயற்கை சுவாசமும் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்துவிட்டார்.

18 வயதிலேயே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் தன்னை இணைத்துக்கொண்டவர் நல்லக்கண்னு. வாழ்நாளில் பல வருடங்கள் மக்களுக்காக போராடி சிறையில் இருந்தவர் நல்லக்கண்ணு. அரசியலில் பணம், பதவிக்கு ஆசைப்படாமல் மக்கள் சேவையை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு பணியாற்றி வந்தார்.

அவர் மரணமடைந்துள்ள நிலையில், அவரின் விருப்பப்படியே அவரின் உடல் மருத்துவ மாணவர்களின் கல்விக்காக சென்னை மருத்துவக்கல்லூரிக்கு தானமாக கொடுக்கப்படவிருக்கிறது. நல்லக்கண்ணுவின் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல் கூறி வருகிறார்கள்.

இந்நிலையில், நல்லக்கண்ணுவின் உடலை முழு அரசு மரியாதையுடன் அனுப்பி வைப்போம் என தமிழக முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அறிவித்திருக்கிறார்.

