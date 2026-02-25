இறப்புக்கு பின்னரும் வாழும் நல்லக்கண்ணு!.. தலைவர்கள் நெகிழ்ச்சி..
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர் நல்லகண்ணு வயது மூப்பு மற்றும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இன்று காலமானார். . 1924ம் வருடம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பிறந்த நல்லக்கண்ணு சுப்பிரமணிய பாரதி, வஉ சிதம்பரம் பிள்ளை ஆகியோரை பின்பற்றி இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் கலந்துகொண்டவர். அதனால், பல வருடங்கள் சிறையில் இருந்தவர்.
18 வயதில் தனது சொந்த ஊரில் நெல் மூட்டை பதுக்கலுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர். 18 வயதிலேயே இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் தன்னை இணைத்துக்கொண்டார். வாழ்நாளில் பல வருடங்கள் சிறையில் கழித்தவர் நல்லக்கண்ணு. அரசியலில் பணம், பதவிக்கு ஆசைப்படாமல் மக்கள் சேவையை மட்டுமே குறிக்கோளாகக் கொண்டு பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கு நிதியாக கொடுக்கப்பட்ட பல லட்சம் பணத்தை கூட மக்களுக்காக கொடுத்துவிட்டார்.
சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நல்லக்கண்ணுவுக்கு தொடர் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் அவரின் நேற்று அவரின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டது. இதைத்தொடர்ந்து தற்போது தோழர் நல்லக்கண்ணு மறைந்திருக்கிறார். அவர் இறந்துள்ள நிலையில் அவரின் விருப்பப்படியே அவரின் உடல் மருத்துவ மாணவர்களின் கல்விக்காக சென்னை மருத்துவக்கல்லூரிக்கு தானமாக கொடுக்கப்படவிருக்கிறது. நல்லக்கண்ணுவின் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலரும் இரங்கல்களை கூறி வருகிறார்கள்.