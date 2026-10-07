பிரகாஷ்ராஜ் திரையில் எப்படி வில்லனோ, அதேபோல் நிஜவாழ்க்கையிலும் வில்லன்: நயினார் நாகேந்திரன்..
நடிகரும் சமூக ஆர்வலருமான பிரகாஷ் ராஜ், 2023-க்கு பிறகு தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொண்ட SIR உள்ளிட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்றும், EVM மற்றும் தேர்தல் ஆணைய ஆவணங்களை உச்ச நீதிமன்றம் நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரினார். மேலும், பிரதமர் மோடியை கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்திருந்தார்.
இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பா.ஜ.க தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், EVM இயந்திரங்களை அறிமுகப்படுத்தியதே காங்கிரஸ் கட்சிதான் என்று நினைவூட்டினார். EVM-இல் குளறுபடி செய்ய முடியும் என்றால் கர்நாடகாவிலும் கேரளாவிலும் காங்கிரஸ் எவ்வாறு வெற்றி பெற முடிந்தது? தேர்தல் முடிந்து நான்கு மாதங்கள் கழித்து விளம்பரத்திற்காக இத்தகைய குற்றச்சாட்டுகளைக் கிளப்புகிறார்கள்" என்று சாடினார்.
திருமாவளவன் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் கூட்டணி தர்மத்திற்காகத் திடீரென நிலைப்பாட்டை மாற்றிப் பேசுவது வேடிக்கையாக உள்ளது என்றும், சமூக வலைதளங்களை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு பொய்யான அரசியல் செய்யப் பார்க்கிறார்கள் என்றும் விமர்சித்தார்.
மேலும், பிரகாஷ் ராஜ் திரைப்படங்களில் நடித்த வில்லன் கதாபாத்திரங்களின் குணாதிசயத்தையே நிஜ வாழ்க்கையிலும் வெளிப்படுத்தி வருகிறார் என்றும், பிரதமரை இழிவாகப் பேசுவது கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் நயினார் நாகேந்திரன் காட்டமாகப் பதிலளித்தார்.