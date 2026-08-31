  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
  4. Nainar Nagendran Gives TVK Government ‘Minus 80’ Marks, Launches Scathing Attack on Vijay Government
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (16:35 IST)

விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்

nainar
Written By: SIVA
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (16:35 IST)
google-news
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு 100 நாட்களில் “மைனஸ் 80 மதிப்பெண்” வழங்குவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு பதிலாக ஜாதி, மதம் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டினார். இதனால் அவையின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் அவைத்தலைவர் தங்களது மத அடையாளங்களை குறிப்பிடுவது தேவையற்றது என்றும், இதுபோன்ற விவாதங்கள் அரசியல் ரீதியாக மக்களை திசைதிருப்புவதாகவும் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார். மேலும், நவகாளி சம்பவம் தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுன் சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க தயாரா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
 
விஜய் பிரதமர் வேட்பாளராக இருப்பார் என்று அமைச்சர்கள் கூறுவது குறித்தும் அவர் விமர்சனம் செய்தார். அது உண்மையான அரசியல் திட்டமா அல்லது வெறும் நாடகமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
220 பேர கண்டுபிடிச்சுட்டோம்!. 84 பேரை தொடர்புகொள்ள முடியல!.. ஆதவ் அர்ஜுனா தகவல்...

H-1B விசா சிக்கல் புதிய வாய்ப்பாக மாறுமா? IT துறையின் கணக்கு எப்படி மாறுகிறது?..

H-1B விசா சிக்கல் புதிய வாய்ப்பாக மாறுமா? IT துறையின் கணக்கு எப்படி மாறுகிறது?..உலக பொருளாதாரம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் (IT) துறையில் தற்போது மிகப்பெரிய கட்டமைப்பு மாற்றம் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது.

கஜாவாலதான் கூஜா எல்லாம் இப்ப சி.எம்!.. விஜயை தாக்கிய விஜய பிரபாகர்!..

கஜாவாலதான் கூஜா எல்லாம் இப்ப சி.எம்!.. விஜயை தாக்கிய விஜய பிரபாகர்!..அதிமுகவில் ஜெயலலிதா, திமுகவில் கலைஞர் கருணாநிதி ஆகிய இருவரும் ஆக்டிவாக இருந்தபோது அவர்களுக்கு எதிராக தேமுதிக என்ற அரசியல் கட்சியை துவங்கி அரசியல் செய்தவர் நடிகர் விஜயகாந்த்.

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைக்கு இனி இண்டர்நெட் தேவையில்லை.. போன்பே புதிய முயற்சி...

டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனைக்கு இனி இண்டர்நெட் தேவையில்லை.. போன்பே புதிய முயற்சி...டிஜிட்டல் பணப்பரிவர்த்தனையை மேலும் எளிமைப்படுத்தும் வகையில் போன்பே நிறுவனம் புதிய முயற்சியை அறிமுகப்படுத்த உள்ளது.

விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்

விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு 100 நாட்களில் “மைனஸ் 80 மதிப்பெண்” வழங்குவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு பதிலாக ஜாதி, மதம் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டினார். இதனால் அவையின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.