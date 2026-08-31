விஜய்யின் 100 நாள் ஆட்சிக்கு மைனஸ் 80 மதிப்பெண்கள்: நயினார் நாகேந்திரன்
தமிழக வெற்றிக் கழக ஆட்சிக்கு 100 நாட்களில் “மைனஸ் 80 மதிப்பெண்” வழங்குவதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், சட்டப்பேரவையில் மக்கள் பிரச்சினைகள் குறித்து விவாதிப்பதற்கு பதிலாக ஜாதி, மதம் சார்ந்த விவாதங்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுவதாக குற்றம்சாட்டினார். இதனால் அவையின் நேரம் வீணடிக்கப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்கள் மற்றும் அவைத்தலைவர் தங்களது மத அடையாளங்களை குறிப்பிடுவது தேவையற்றது என்றும், இதுபோன்ற விவாதங்கள் அரசியல் ரீதியாக மக்களை திசைதிருப்புவதாகவும் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார். மேலும், நவகாளி சம்பவம் தொடர்பாக ஆதவ் அர்ஜுன் சட்டப்பேரவையில் விவாதிக்க தயாரா என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
விஜய் பிரதமர் வேட்பாளராக இருப்பார் என்று அமைச்சர்கள் கூறுவது குறித்தும் அவர் விமர்சனம் செய்தார். அது உண்மையான அரசியல் திட்டமா அல்லது வெறும் நாடகமா என்பது தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்தார். காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளின் அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் அவர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
Edited by Siva