சனி, 14 பிப்ரவரி 2026
பீகார் போல் பணம் கொடுப்பது முக்கியமல்ல.. பீகாரை போல் தமிழ்நாடு இருக்கிறதா? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி..!

தமிழகத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகையாக 5,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டது குறித்து அரசியல் கட்சிகளிடையே கடும் விவாதம் எழுந்துள்ளது. பீகார் தேர்தலின்போது மகளிர்கள் தொழில் தொடங்க 10,000 ரூபாய் வழங்கப்பட்டதை போலவே, தமிழகத்திலும் தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக பணம் வழங்கப்படுவதாகப் புகார்கள் எழுந்துள்ளன. இது குறித்து தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில் அதிரடியான கருத்துக்களை முன்வைத்தார்.
 
பீகாரை போல தமிழகத்தில் பணம் கொடுத்தார்களா என்பது முக்கியமல்ல, பீகாரை போல தமிழ்நாடு இருக்கிறதா என்பதுதான் கேள்வி என அவர் குறிப்பிட்டார். 
 
"பீகாரில் கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப் பொருட்கள் இல்லை, அங்கு சட்டம்-ஒழுங்கு கட்டுக்குள் உள்ளது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் தலைவிரித்தாடுகிறது, பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைந்துவிட்டது" என்று அவர் தமிழக அரசை சாடினார். 
 
இருப்பினும், பீகாரில் பணம் கொடுக்கப்பட்ட விவகாரம் குறித்து செய்தியாளர்கள் மீண்டும் கேட்டபோது, அதை நேரடியாக ஒப்புக்கொள்ளாமல் தமிழகத்தின் நிலையை மட்டுமே அவர் ஒப்பிட்டு பேசினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
