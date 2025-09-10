புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
130 இளைஞர்களை வேட்பாளராக தேர்வு செய்துவிட்டேன்.. சீமான் அறிவிப்பு..!

தமிழகத்தில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி, அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டியிடும் என்று அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அறிவித்துள்ளார். இந்த முறை, அவர் இளைஞர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார்.
 
நாம் தமிழர் கட்சி 30 வயதிற்கு உட்பட்ட 130 இளைஞர்களை தேர்தல் களத்தில் இறக்க உள்ளதாக சீமான் கூறியுள்ளார். உள்ளூர் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குக் குரல் கொடுப்பவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, இதுவரை மொத்தம் 130 இளைஞர்களை அவர் தேர்வு செய்துள்ளார். இவர்களில், 65 பேர் பெண்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் திருச்சியில் நடைபெறவுள்ள கட்சியின் மாநாட்டில், 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் என்று சீமான் தெரிவித்துள்ளார். இது, தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தலைமுறை வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் முயற்சியாக கருதப்படுகிறது.
 
மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கினாரா திமுக நிர்வாகியின் உதவியாளர்? கிருஷ்ணகிரியில் பரபரப்பு..!

மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கினாரா திமுக நிர்வாகியின் உதவியாளர்? கிருஷ்ணகிரியில் பரபரப்பு..!கிருஷ்ணகிரியில், திமுக மேற்கு நகர பொறுப்பாளர் அஸ்லாம் ரகுமான் ஷெரீஃப் என்பவரின் உதவியாளர், ஒரு மாற்றுத்திறனாளி இளைஞரை தாக்கிய சம்பவம் தமிழக அரசியலில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நேபாள போராட்டம்: சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை..!

நேபாள போராட்டம்: சிக்கி தவிக்கும் இந்தியர்களை மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை..!நேபாளத்தில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று வரும் கடுமையான போராட்டங்களா சுமார் 400-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் சிக்கி தவிக்கின்றனர். இவர்களை மீட்டுவர, இந்தியா சிறப்பு விமானங்களை அனுப்ப தயாராகி வருகிறது.

காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ சதீஷ் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் திடீர் கைது.. துணை முதல்வர் கண்டனம்.!

காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ சதீஷ் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகளால் திடீர் கைது.. துணை முதல்வர் கண்டனம்.!சட்டவிரோதமாக இரும்புத் தாது ஏற்றுமதி மற்றும் பணமோசடி வழக்கில் கர்நாடகா காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ் கிருஷ்ண சைல்-ஐ அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

கத்தாரை தாக்கிய இஸ்ரேல்! நான் காரணம் இல்லை நேதன்யாகுதான்..! நழுவிய ட்ரம்ப்!

கத்தாரை தாக்கிய இஸ்ரேல்! நான் காரணம் இல்லை நேதன்யாகுதான்..! நழுவிய ட்ரம்ப்!கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் இஸ்ரேல் நடத்திய தாக்குதலுக்கு தான் காரணம் அல்ல என்று கூறியுள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப்.

