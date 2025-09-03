புதன், 3 செப்டம்பர் 2025
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (20:53 IST)

பல்லடத்தில் மர்மமான முறையில் இறந்த தெரு நாய்கள்: விஷம் வைத்து கொல்லப்பட்டதா?

திருப்பூர் மாவட்டம், பல்லடம் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக மர்மமான முறையில் தெருநாய்கள் உயிரிழந்து கிடந்தன. இதுகுறித்து விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கொடுத்த புகாரின் பேரில், நாய்களின் உடல்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்டு, அவற்றின் இறப்புக்கான காரணத்தை கண்டறிய பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
 
தெரு நாய்களின் தொடர் உயிரிழப்பு குறித்து அப்பகுதி மக்களிடமும் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் பெரும் அச்சத்தையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியது. இந்த பகுதியில் யாரோ வேண்டுமென்றே நாய்களுக்கு விஷம் வைத்து கொன்றிருக்கலாம் என அவர்கள் சந்தேகம் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, நாய்கள் உயிரிழப்புக்கான காரணத்தை உடனடியாக கண்டறிய வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
 
சமூக ஆர்வலர்களின் புகாரின் அடிப்படையில், உயிரிழந்த நாய்களின் உடல்களை மீண்டும் தோண்டி எடுத்து, பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இந்த பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையின் மூலம், நாய்கள் விஷம் வைக்கப்பட்டதால் இறந்தனவா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது தெரியவரும். இதன் அடிப்படையில், அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
வரலாறு காணாத சரிவில் இருந்து மீண்டது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு.. முழு விவரங்கள்..!

வரலாறு காணாத சரிவில் இருந்து மீண்டது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு.. முழு விவரங்கள்..!அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு, தனது வரலாற்றிலேயே மிக குறைந்த நிலையை தொட்ட பிறகு, இன்று 3) 9 காசுகள் அதிகரித்து ₹88.06 ஆக வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது. உள்நாட்டு பங்குச்சந்தைகளில் ஏற்பட்ட முன்னேற்றம், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு மற்றும் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு பலவீனமடைந்தது ஆகியவை இந்த உயர்விற்கு காரணங்களாகக் கூறப்படுகிறது.

சென்னையில் மூடப்படாமல் இருந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளம்.. இளம்பெண் தவறி விழுந்து பலி..!

சென்னையில் மூடப்படாமல் இருந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளம்.. இளம்பெண் தவறி விழுந்து பலி..!சென்னை சூளைமேடு பகுதியில் நேற்றைய தினம் , மூடப்படாமல் இருந்த மழைநீர் வடிகால் பள்ளத்தில் விழுந்து தீபா என்ற பெண் உயிரிழந்ததாக வரும் செய்தி அதிர்ச்சியளிக்கிறது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் கூறியதாவது:

நேற்று சஸ்பெண்ட் ஆன கவிதா இன்று கட்சியில் இருந்து விலகல்.. தெலுங்கானா அரசியலில் பரபரப்பு..!

நேற்று சஸ்பெண்ட் ஆன கவிதா இன்று கட்சியில் இருந்து விலகல்.. தெலுங்கானா அரசியலில் பரபரப்பு..!தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகள் கவிதா, தான் சார்ந்த பாரத் ராஷ்டிர சமிதி கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி, சந்திரசேகர ராவ் நேற்று அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியில்லை.. என்ன காரணம்?

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியில்லை.. என்ன காரணம்?முன்னாள் தமிழக பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை, 2026ஆம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. அவருக்கு மத்திய பா.ஜ.க.வில் ஒரு முக்கிய தேசியப் பதவி வழங்க தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: இன்று முதல் 1,500க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்

தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: இன்று முதல் 1,500க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்தொடர் விடுமுறை, முகூர்த்தம், மீலாடி நபி மற்றும் வார இறுதி நாட்களை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகங்கள் மூலம் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. அரசின் விரைவு போக்குவரத்துக் கழக மேலாண் இயக்குநர் இந்தத் தகவலை வெளியிட்டுள்ளார்.

